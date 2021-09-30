Отправлено: - 16:06

maxsaf:

Он не в РК добивался, а в магазинах. Пусть бы в министерствах тогда добивался, а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать

alex_60:

///о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики"/

Цитата:В министерствах этого гопника бы послали. А до старушек докапываться большого ума не надо. Теперь всю жизнь тарится будет. А мог жить на родине и радоваться жизни. Но увы. Мозгов нету. Ещё дружков его скоро придут и будет норм.Цитата:Если у отбросов от Сбербанка нехило подгорает, то боюсь представить что будет когда АЭС россияне построят. Совсем изойдутся на *авно