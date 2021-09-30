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≡ Два перельют, два исправят - Работу над ошибками в парке Победы обещают завершить до конца года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42491
Два перельют, два исправят - Работу над ошибками в парке Победы обещают завершить до конца года
Отправлено: 30.09.21 - 15:20
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Ошибки на бюстах Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы трех степеней, установленных на центральной аллее парка Победы в Костанае, пользователь сайта ng.kz peshexod обнаружил еще в начале лета. 29 сентября Аубакирова сообщила, что все бюсты обследовали, четырех из них будут переделаны.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10276
Re: Два перельют, два исправят - Работу над ошибками в парке...
Отправлено: 30.09.21 - 15:20
#1
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Никто от ошибок не застрахован
НГ на себе убедилась
Когда гражданский журналист готовил материл к 12 апреля о улицах названных в честь космонавтов в Костанае
И поставил неправильное фото космонавта Титова к слову 2 космонавта в истории
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