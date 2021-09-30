Отправлено: - 12:25

alex_60:

в Р до сих пор на кассе висит- социально значимые товары- картофель,морковь...и тд- не более 2 кг в одни руки

Цитата:Наверное весь день туда сюда бегают, чтобы хотя бы пол-тонны купить