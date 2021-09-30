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≡ «Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42487
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 11:12
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Совещание по проблемам в сфере расчета предельных цен на социально значимые товары прошло 29 сентября. По мнению выступивших на нем представителей супермаркетов, государство включает административный ресурс и фактически решает проблемы малообеспеченных слоев населения за их счет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12458
Re: «Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители...
Отправлено: 30.09.21 - 12:25
#15
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Цитата:
alex_60:
в Р до сих пор на кассе висит- социально значимые товары- картофель,морковь...и тд- не более 2 кг в одни руки

Наверное весь день туда сюда бегают, чтобы хотя бы пол-тонны купить :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2942
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 12:52
#16
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Ну например Смайл, картофель 107 тенге вроде.
Бери не хочу..
Исполняют предписание?
Да.
Но я например беру отборный, кстати его с этого картофеля думаю и отбирают..
Беру по 255..
Честно?
Ну как бэ да..
Никто же меня по 255 не заставляет брать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2942
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 12:53
#17
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То же самое Астыкжан..
Гнилая по 100 с чем то, а которую они выбирают с нее, по 200 с чем то..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
236
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 13:30
#18
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Всем давно ясно, что продукты будут и дальше дорожать. И чем дольше сдерживать цены, тем сильнее будет скачок цен.
Как власти будут решать эту проблему, уже не наше дело. Может, в СПК Тобол наладят сохранность продукции, может введут социальные карты для уязвимых слоев населения, а может закупят товар за рубежом.
Но если уже сейчас дорожают топливо и техника, а из-за дороговизны газа закрываются заводы удобрений, то проблема уже выглядит системной и долговременной.
На ближайший год у простых людей есть смысл сократить лишние траты до минимума, а на перспективу в десяток лет уже сейчас озаботиться погребом и дачей.

[Исправлено: serg kost, 30.09.2021 - 13:31]
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