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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 12:59
#9631
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Цитата:
abaika95:
Ему замазали комент мне подчистили потомучто там было обращение и к другим форумчанам

А здесь нет обращения к другим форумчанам но все равно не удалили, а почистили. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском"?))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:02
#9632
Комментарий проходит проверку.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13414
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:10
#9633
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Цитата:
maxsaf:
А здесь нет обращения к другим форумчанам но все равно не удалили, а почистили. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском"?))


ждем комментарий Rexyn.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2021 - 13:12]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13414
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:11
#9634
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Цитата:
maxsaf:
Вот надо ж так было судьбе над ним поиздеваться


да уж.. судьба злодейка.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:11
#9635
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Цитата:
abaika95:
Президент сказал это долг) Так пусть учат)

Свежий прикол для вас ))

Цитата:
Новый министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев получил замечание на своем первом пленарном заседании Мажилиса Парламента РК. Он признался, что не может сформулировать ответ на казахском языке, передает Azattyq Rýhy.
:lol:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:12
#9636
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2942
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:15
#9637
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Цитата:
maxsaf:
Свежий прикол для вас ))

Побольше бы приколов сегодня..
Прикалываться так охота..
Вот именно сегодня..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13414
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:16
#9638
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Цитата:
maxsaf:
Цитата: Новый министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев получил замечание на своем первом пленарном заседании Мажилиса Парламента РК. Он признался, что не может сформулировать ответ на казахском языке, передает Azattyq Rýhy.


так была такая информацмия как то-
из 18 министров только трое могут сформулировать.
практика такая- пишутся все приказы,речи на русском,потом переводчики переводят...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2942
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:17
#9639
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Цитата:
maxsaf:
. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском

Охота прикалываться и разбираться с модераторами.
Им же делать сегодня нечего, как ваши разборки разбирать..
У вас же близкие и просто друзья сегодня не померли..
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
330
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:18
#9640
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Цитата:
maxsaf:
А здесь нет обращения к другим форумчанам но все равно не удалили, а почистили. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском"?))

Gljuk - один из модераторов форума. У них, кстати, специальная группа, в личном кабинете указана. Как и у всех форумчан. По аналогии с Пользователь и Полноправный пользователь.
Цитата:
Помните, модераторы трактуют Правила, исходя из собственного здравого смысла. В том случае, если Вас не устраивает трактовка Правил конкретным модератором, Вы можете обжаловать его действия, написав письмо администраторам.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:18
#9641
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:23
#9642
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Цитата:
Rexyn:
Gljuk - один из модераторов форума. У них, кстати, специальная группа, в личном кабинете указана. Как и у всех форумчан. По аналогии с Пользователь и Полноправный пользователь.

То есть это не сотрудник редакции и вы не уверены на 100%, кто именно заходит под этим ником, так?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:24
#9643
Комментарий проходит проверку.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
330
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:25
#9644
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Цитата:
maxsaf:
То есть это не сотрудник редакции и вы не уверены на 100%, кто именно заходит под этим ником, так?

То есть это сотрудник редакции, модератор. И мы знаем личности каждого нашего модератора и знакомы с ними в живую.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:25
#9645
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Цитата:
alex_60:
так была такая информацмия как то- из 18 министров только трое могут сформулировать. практика такая- пишутся все приказы,речи на русском,потом переводчики переводят...

Так с них и надо было начать Куатам, а не с бабушек в магазинах.
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