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≡ «Мы мерзнем, а газа по-прежнему нет...» - Акимату областного центра о себе напоминают жители района Костанай-2
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42487
«Мы мерзнем, а газа по-прежнему нет...» - Акимату областного центра о себе напоминают жители района Костанай-2
Отправлено: 30.09.21 - 13:13
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Их второй год не подключают к построенному газопроводу. Акимат Костаная в лице отдела ЖКХ, являющегося заказчиком строительства, назначает даты одну за другой, без конца сдвигая сроки.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2942
Re: «Мы мерзнем, а газа по-прежнему нет...» - Акимату областного...
Отправлено: 30.09.21 - 13:13
#1
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Зато там все подскочило в цене, маленькие глиняные избушки стали как в центре города стоить..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13414
Re: «Мы мерзнем, а газа по-прежнему нет...» - Акимату областного...
Отправлено: 30.09.21 - 13:24
#2
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котики классные.
и здраво рассуждают.
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