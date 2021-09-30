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«Мы мерзнем, а газа по-прежнему нет...» - Акимату областного центра о себе напоминают жители района Костанай-2
«Мы мерзнем, а газа по-прежнему нет...» - Акимату областного центра о себе напоминают жители района Костанай-2
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