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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 12:59
Цитата:
А здесь нет обращения к другим форумчанам но все равно не удалили, а почистили. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском"?))
abaika95:
Ему замазали комент мне подчистили потомучто там было обращение и к другим форумчанам
Ему замазали комент мне подчистили потомучто там было обращение и к другим форумчанам
А здесь нет обращения к другим форумчанам но все равно не удалили, а почистили. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском"?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:02
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:10
Цитата:
ждем комментарий Rexyn.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2021 - 13:12]
maxsaf:
А здесь нет обращения к другим форумчанам но все равно не удалили, а почистили. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском"?))
А здесь нет обращения к другим форумчанам но все равно не удалили, а почистили. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском"?))
ждем комментарий Rexyn.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2021 - 13:12]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:11
Цитата:
да уж.. судьба злодейка.
maxsaf:
Вот надо ж так было судьбе над ним поиздеваться
Вот надо ж так было судьбе над ним поиздеваться
да уж.. судьба злодейка.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:11
Цитата:
Свежий прикол для вас ))
Цитата:
abaika95:
Президент сказал это долг) Так пусть учат)
Президент сказал это долг) Так пусть учат)
Свежий прикол для вас ))
Цитата:
Новый министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев получил замечание на своем первом пленарном заседании Мажилиса Парламента РК. Он признался, что не может сформулировать ответ на казахском языке, передает Azattyq Rýhy.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:12
Комментарий проходит проверку.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2942
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:15
Цитата:
Побольше бы приколов сегодня..
Прикалываться так охота..
Вот именно сегодня..
maxsaf:
Свежий прикол для вас ))
Свежий прикол для вас ))
Побольше бы приколов сегодня..
Прикалываться так охота..
Вот именно сегодня..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:16
Цитата:
так была такая информацмия как то-
из 18 министров только трое могут сформулировать.
практика такая- пишутся все приказы,речи на русском,потом переводчики переводят...
maxsaf:
Цитата: Новый министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев получил замечание на своем первом пленарном заседании Мажилиса Парламента РК. Он признался, что не может сформулировать ответ на казахском языке, передает Azattyq Rýhy.
Цитата: Новый министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев получил замечание на своем первом пленарном заседании Мажилиса Парламента РК. Он признался, что не может сформулировать ответ на казахском языке, передает Azattyq Rýhy.
так была такая информацмия как то-
из 18 министров только трое могут сформулировать.
практика такая- пишутся все приказы,речи на русском,потом переводчики переводят...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2942
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:17
Цитата:
Охота прикалываться и разбираться с модераторами.
Им же делать сегодня нечего, как ваши разборки разбирать..
У вас же близкие и просто друзья сегодня не померли..
maxsaf:
. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском
. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском
Охота прикалываться и разбираться с модераторами.
Им же делать сегодня нечего, как ваши разборки разбирать..
У вас же близкие и просто друзья сегодня не померли..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:18
Цитата:
Gljuk - один из модераторов форума. У них, кстати, специальная группа, в личном кабинете указана. Как и у всех форумчан. По аналогии с Пользователь и Полноправный пользователь.
Цитата:
maxsaf:
А здесь нет обращения к другим форумчанам но все равно не удалили, а почистили. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском"?))
А здесь нет обращения к другим форумчанам но все равно не удалили, а почистили. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском"?))
Gljuk - один из модераторов форума. У них, кстати, специальная группа, в личном кабинете указана. Как и у всех форумчан. По аналогии с Пользователь и Полноправный пользователь.
Цитата:
Помните, модераторы трактуют Правила, исходя из собственного здравого смысла. В том случае, если Вас не устраивает трактовка Правил конкретным модератором, Вы можете обжаловать его действия, написав письмо администраторам.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:18
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:23
Цитата:
То есть это не сотрудник редакции и вы не уверены на 100%, кто именно заходит под этим ником, так?
Rexyn:
Gljuk - один из модераторов форума. У них, кстати, специальная группа, в личном кабинете указана. Как и у всех форумчан. По аналогии с Пользователь и Полноправный пользователь.
Gljuk - один из модераторов форума. У них, кстати, специальная группа, в личном кабинете указана. Как и у всех форумчан. По аналогии с Пользователь и Полноправный пользователь.
То есть это не сотрудник редакции и вы не уверены на 100%, кто именно заходит под этим ником, так?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:24
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:25
Цитата:
То есть это сотрудник редакции, модератор. И мы знаем личности каждого нашего модератора и знакомы с ними в живую.
maxsaf:
То есть это не сотрудник редакции и вы не уверены на 100%, кто именно заходит под этим ником, так?
То есть это не сотрудник редакции и вы не уверены на 100%, кто именно заходит под этим ником, так?
То есть это сотрудник редакции, модератор. И мы знаем личности каждого нашего модератора и знакомы с ними в живую.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 13:25
Цитата:
Так с них и надо было начать Куатам, а не с бабушек в магазинах.
alex_60:
так была такая информацмия как то- из 18 министров только трое могут сформулировать. практика такая- пишутся все приказы,речи на русском,потом переводчики переводят...
так была такая информацмия как то- из 18 министров только трое могут сформулировать. практика такая- пишутся все приказы,речи на русском,потом переводчики переводят...
Так с них и надо было начать Куатам, а не с бабушек в магазинах.
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