Отправлено: - 12:59

abaika95:

Ему замазали комент мне подчистили потомучто там было обращение и к другим форумчанам

Цитата:А здесь нет обращения к другим форумчанам но все равно не удалили, а почистили. Глюк - ваш начальник, или сотрудник редакции "в штатском"?))