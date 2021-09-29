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≡ Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42482
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 09:36
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Российскую группу компаний "Сбер" привлекают для цифровизации сервисов, которые есть у правительства Казахстана. О том, какую пользу несет для простых казахстанцев данная сделка и почему для этого пригласили иностранного партнера, рассказали в отечественной компании BTS Digital.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
235
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 23:27
#30
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Цитата:
Знатно подгорело у сережки-вики

Абайка снова всякую чушь мелет.

[Исправлено: serg kost, 29.09.2021 - 23:33]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10245
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 23:49
#31
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Цитата:
serg kost:
Абайка снова всякую чушь мелет.

Ты то тут причем? Или за компанию обиделся?)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1555
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 30.09.21 - 09:59
#32
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Цитата:
abaika95:
Звучит оно примерно как гав тек

Это ты так латинские буквы читаешь? Специально нашел транслит латиницы, читается как [говтэх], т.е. добавляется немного грузинского акцента, но смысл все равно не меняется.
Цитата:
abaika95:
Ты наверно и thanks как сенькью до сих пор говоришь))

Их шпрехе нур дойч. Поэтому говорю Данке Шён, а не Сенька бери мяч. Кстати, немцы GovTech тоже прочитают как говтех.
Цитата:
abaika95:
Кстати за слова так и не ответил и не застрелился вместо того чтобы читать либерду тут

С чего ты взял, что я твою бе'либерду читаю? Так, просматриваю форум иногда в поисках здравого смысла, но так как тут в основном всё заполнено твоей шнягой, то она непроизвольно лезет в глаза, как пыль. Вот и приходится иногда смывать эту грязь, восстанавливая чистоту и справедливость.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10245
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 30.09.21 - 10:12
#33
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Цитата:
Маркс:
Это ты так латинские буквы читаешь? Специально нашел транслит латиницы, читается как [говтэх], т.е. добавляется немного грузинского акцента, но смысл все равно не меняется

Для таких которые в языке не бум бум есть удобная фича
Загугли русско-англ переводчик
Забей туда нуЖное слово и нажми на значок озвучания и о чудо! Тебе Гугл на читейшем инглише проговорит как это слово звучит)
Цитата:
Маркс:
Кстати, немцы GovTech тоже прочитают как говтех.

Ну немцы на то и немцы) у них все про это
Цитата:
Маркс:
С чего ты взял, что я твою бе'либерду читаю?

Ты уже две страницы со мной споришь
Значит читаешь Цитата:
Маркс:
Вот и приходится иногда смывать эту грязь, восстанавливая чистоту и справедливость.

Накидывая вранья? Чтож удобная позиция))
Револьвер купил себе или всё-таки за слова не в ответе?
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