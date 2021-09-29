Отправлено: - 09:59

abaika95:

Звучит оно примерно как гав тек



abaika95:

Ты наверно и thanks как сенькью до сих пор говоришь))



abaika95:

Кстати за слова так и не ответил и не застрелился вместо того чтобы читать либерду тут



Цитата:Это ты так латинские буквы читаешь? Специально нашел транслит латиницы, читается как [говтэх], т.е. добавляется немного грузинского акцента, но смысл все равно не меняется.Цитата:Их шпрехе нур дойч. Поэтому говорю Данке Шён, а не Сенька бери мяч. Кстати, немцы GovTech тоже прочитают как говтех.Цитата:С чего ты взял, что я твою бе'либерду читаю? Так, просматриваю форум иногда в поисках здравого смысла, но так как тут в основном всё заполнено твоей шнягой, то она непроизвольно лезет в глаза, как пыль. Вот и приходится иногда смывать эту грязь, восстанавливая чистоту и справедливость.