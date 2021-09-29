Отправлено: - 23:55

111:

Нет, он Бетмен.. В нашем городе..

111:

С нетерпением жду его звонка.. Тем более я дал ему свой сотовый.

Цитата:Незнаю какие канатации ты вкладываешь в термин бетман но если это клоун котрый надевает маску чтобы казаться грознее то даВполне подходит))Цитата:Не удивляйся если тебе завтра позвонят из службы безопасности Сбера с проверкой счета))Сбер же уже стал притчей во языках со своим сливом базы данных на зону)Сбер-дноА ты прямо кремлеботу отправил свой номер))