Re: МИОР: Twitter и YouTube не удаляют противоправный контент по...

Отправлено: - 09:48

Ютюб высказался насчёт того что забанил два канала рашки тудей в Германии которые врали о коронавирусе

Ютюб теперь всех будет банить кто врёт о пагубном влиянии вакцин любого характера и кто строит теории заговора о ковид 19

Первыми попали как не странно российские каналы))