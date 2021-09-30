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≡ МИОР: Twitter и YouTube не удаляют противоправный контент по запросу ведомства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42482
МИОР: Twitter и YouTube не удаляют противоправный контент по запросу ведомства
Отправлено: 30.09.21 - 09:48
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"Несмотря на многочисленные обращения в администрацию видеохостинга YouTube и социальную сеть Twitter ожидаемой реакции по получению обратной связи и удалению противоправного контента не отмечено", – говорится в ответе на запрос.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10245
Re: МИОР: Twitter и YouTube не удаляют противоправный контент по...
Отправлено: 30.09.21 - 09:48
#1
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Ютюб высказался насчёт того что забанил два канала рашки тудей в Германии которые врали о коронавирусе
Ютюб теперь всех будет банить кто врёт о пагубном влиянии вакцин любого характера и кто строит теории заговора о ковид 19
Первыми попали как не странно российские каналы))
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