Незнаю какие канатации ты вкладываешь в термин бетман но если это клоун котрый надевает маску чтобы казаться грознее то да Вполне подходит))
Цитата:
111: С нетерпением жду его звонка.. Тем более я дал ему свой сотовый.
Не удивляйся если тебе завтра позвонят из службы безопасности Сбера с проверкой счета)) Сбер же уже стал притчей во языках со своим сливом базы данных на зону) Сбер-дно А ты прямо кремлеботу отправил свой номер))
abaika95: удивляйся если тебе завтра позвонят из службы безопасности Сбера с проверкой счета))
Скорее всего предложат дружбу.. Но я и так с ними дружу.. А вот за Викториана 85, будут ли они за него говорить? Тем более у него там ни счета и ничего.. Просто его личные как говорится Вопли.. Или Сопли.. Он у них как разменная карта.. Банк прежде всего это Бизнес и ничего личного..
Меня иногда поражает, как обычные людишки типа Викториана, надо же, имя то какое, 95, ратуют за миллиардеров.. За что? Что те им подадут кусок хорошего хлеба? Который сам Викториан 95 не сможет себе спечь? Ну ну. Дерзай дальше..
Там что, поприличней района нет? --- Поверь мне, есть. Но мне и здесь нормально.До работы 10 минут пешком. Отличная транспортная развязка, можно уехать в любой район Самары, до метро пять минут пешком, до автобуса и трамвая - выйти из подъезда и перейти дорогу, 300 метров."Магнит" и "Пятёрочка" - 50 и 200 метров от дома.
В Береке, что не купил, ездил на днях, посмотреть для интереса, и был прав.Эти районы гетто для приезжих, ипотечников и многодетных, вдали от центра --- В Самаре тоже такой район есть, "Кошелев-Проект", называется. На выезде из Самары, возле "Меги"(Икея), в сторону Тольятти. Стоят пятиэтажки, как бараки в концлагере.Вот туда свозят всех из аварийного жилья, всяких расселенцев. Хотя в последнее время в другом районе тот же Кошелев стал строить дома поприличнее. А ещё вокруг Самары стали строить коттеджные посёлки. Домик квадратов 80-100 от трёх миллионов. Посреди леса, рядом река Сок.А в сторону Новокуйбышевска в чистом поле за 7 лет вырос небольшой городок. Так и называется - "Южный город". Сейчас уже вторую очередь строят. Планировки отличные, дома от 9-ти этажей, продуманное расположение. А ещё есть микрорайон "Волгарь", этот вообще в пятнадцати минутах езды от исторического центра, на другом берегу реки Самары. Там однушка от 2 миллионов с небольшим стоит.Там сейчас какой-то грандиозный торговый центр строят.Так что в Самаре жильё есть на любой вкус и кошелёк.Сейчас в старом центре такие дома строят - с вертолётной площадкой на крыше, с видом на Волгу, с собственным фитнесс-залом.Сколько там квартира стоит, даже спрашивать не хочу.А в моём районе однушка в пределах полутора миллионов вторичка 90-х годов постройки.
Вот мой район. Хотя уж очень очернили. Живу третий год, ни одного наркомана не видел. А алкашей везде хватает.Да, вот ещё хорошая новость - сегодня во дворе асфальт положили. Старый совсем разбитый был.
maxsaf: Вообще у чела крыша поехала. Призывает казахов вооружаться.
Он уже наговорил себе на 20 лет. Так что теперь всю жизнь в бегах будет. Берет пример с российских и белорусских мамкиных революционеров. В Казахстане майданутых быстро силовики приструнят. Никто не хочет из-за них ушатать страну как это сделала Украина.
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