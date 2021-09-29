Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+3°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • С, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 639 из 640«1...637638639640»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 23:43
#9571
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче я что то там о личном..
Если ребенок даст, придем на отпевание..
Кто пойдет?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 23:55
#9572
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Нет, он Бетмен.. В нашем городе..

Незнаю какие канатации ты вкладываешь в термин бетман но если это клоун котрый надевает маску чтобы казаться грознее то да
Вполне подходит))

Цитата:
111:
С нетерпением жду его звонка.. Тем более я дал ему свой сотовый.

Не удивляйся если тебе завтра позвонят из службы безопасности Сбера с проверкой счета))
Сбер же уже стал притчей во языках со своим сливом базы данных на зону)
Сбер-дно
А ты прямо кремлеботу отправил свой номер))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 00:00
#9573
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
удивляйся если тебе завтра позвонят из службы безопасности Сбера с проверкой счета))

Скорее всего предложат дружбу..
Но я и так с ними дружу..
А вот за Викториана 85, будут ли они за него говорить?
Тем более у него там ни счета и ничего..
Просто его личные как говорится Вопли..
Или Сопли..
Он у них как разменная карта..
Банк прежде всего это Бизнес и ничего личного..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 00:03
#9574
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня иногда поражает, как обычные людишки типа Викториана, надо же, имя то какое, 95, ратуют за миллиардеров..
За что?
Что те им подадут кусок хорошего хлеба?
Который сам Викториан 95 не сможет себе спечь?
Ну ну.
Дерзай дальше..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 00:07
#9575
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, почему он мне не звонит..
Прибыл, прочитал и?
Сдулся как говорят молодые?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12440
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 00:35
#9576
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Самое сложное слово для русскоязычного это Рахмет Почему-то все базово знают но никто спасибо на гос языке сказать не может)

Конституция не обязывает ;-)
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 01:34
#9577
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Там что, поприличней района нет?
---
Поверь мне, есть. Но мне и здесь нормально.До работы 10 минут пешком. Отличная транспортная развязка, можно уехать в любой район Самары, до метро пять минут пешком, до автобуса и трамвая - выйти из подъезда и перейти дорогу, 300 метров."Магнит" и "Пятёрочка" - 50 и 200 метров от дома.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 01:49
#9578
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

В Береке, что не купил, ездил на днях, посмотреть для интереса, и был прав.Эти районы гетто для приезжих, ипотечников и многодетных, вдали от центра
---
В Самаре тоже такой район есть, "Кошелев-Проект", называется. На выезде из Самары, возле "Меги"(Икея), в сторону Тольятти. Стоят пятиэтажки, как бараки в концлагере.Вот туда свозят всех из аварийного жилья, всяких расселенцев. Хотя в последнее время в другом районе тот же Кошелев стал строить дома поприличнее. А ещё вокруг Самары стали строить коттеджные посёлки. Домик квадратов 80-100 от трёх миллионов. Посреди леса, рядом река Сок.А в сторону Новокуйбышевска в чистом поле за 7 лет вырос небольшой городок. Так и называется - "Южный город". Сейчас уже вторую очередь строят. Планировки отличные, дома от 9-ти этажей, продуманное расположение. А ещё есть микрорайон "Волгарь", этот вообще в пятнадцати минутах езды от исторического центра, на другом берегу реки Самары. Там однушка от 2 миллионов с небольшим стоит.Там сейчас какой-то грандиозный торговый центр строят.Так что в Самаре жильё есть на любой вкус и кошелёк.Сейчас в старом центре такие дома строят - с вертолётной площадкой на крыше, с видом на Волгу, с собственным фитнесс-залом.Сколько там квартира стоит, даже спрашивать не хочу.А в моём районе однушка в пределах полутора миллионов вторичка 90-х годов постройки.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 01:53
#9579
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Вот мой район. Хотя уж очень очернили. Живу третий год, ни одного наркомана не видел. А алкашей везде хватает.Да, вот ещё хорошая новость - сегодня во дворе асфальт положили. Старый совсем разбитый был.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3750
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 02:05
#9580
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:

____Вы личку смотрели?? Вам письмо.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13393
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 08:35
#9581
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13393
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 08:54
#9582
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вам письмо.


о, новый почтальон Печкин.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12440
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 09:28
#9583
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще у чела крыша поехала. Призывает казахов вооружаться.
29 минута и 35 минута.
Участковые, разрешительная система - примите к сведению.


Профайл
viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
274
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 09:35
#9584
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вообще у чела крыша поехала. Призывает казахов вооружаться.

Он уже наговорил себе на 20 лет. Так что теперь всю жизнь в бегах будет. Берет пример с российских и белорусских мамкиных революционеров. В Казахстане майданутых быстро силовики приструнят. Никто не хочет из-за них ушатать страну как это сделала Украина.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14407
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 09:54
#9585
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Призывает казахов вооружаться.

Да уж... На Украине хоть повод придумали - приостановка интеграции с ЕС, а тут напрямую...
Профайл
Страница 639 из 640«1...637638639640»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS