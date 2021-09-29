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≡ Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42480
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 09:36
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Российскую группу компаний "Сбер" привлекают для цифровизации сервисов, которые есть у правительства Казахстана. О том, какую пользу несет для простых казахстанцев данная сделка и почему для этого пригласили иностранного партнера, рассказали в отечественной компании BTS Digital.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
235
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 23:27
#30
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Цитата:
Знатно подгорело у сережки-вики

Абайка снова всякую чушь мелет.

[Исправлено: serg kost, 29.09.2021 - 23:33]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10239
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 23:49
#31
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Цитата:
serg kost:
Абайка снова всякую чушь мелет.

Ты то тут причем? Или за компанию обиделся?)
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