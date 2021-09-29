Отправлено: - 22:16

drakon:

Подлец , ты, при ней бы тебя, тут уже - небыло.

111:

О, с конца нулевых практически все..

Цитата:Странно что я при ней был и мне ничего небылоА вообще глупая черта из человека строить то что сам он из себя не представлялСталина к примеру также представляют Цитата:Нууууууу 10 лет прошлоТут и в мире все поменялосьК примеру Россия из страны открытой и дружелюбной за последние 10 лет превратилась в страну изгой которую унижают и чмырятТак что о чем говорить....