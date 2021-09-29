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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22829
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:41
#9556
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Цитата:
abaika95:
Каждый месяц новый рождается как прошлого я опускаю

Подлец , ты, при ней бы тебя, тут
уже - небыло... 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:59
#9557
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Цитата:
abaika95:
что изменилось?

О, с конца нулевых практически все..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 22:16
#9558
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Цитата:
drakon:
Подлец , ты, при ней бы тебя, тут уже - небыло.

Странно что я при ней был и мне ничего небыло
А вообще глупая черта из человека строить то что сам он из себя не представлял
Сталина к примеру также представляют Цитата:
111:
О, с конца нулевых практически все..

Нууууууу 10 лет прошло
Тут и в мире все поменялось
К примеру Россия из страны открытой и дружелюбной за последние 10 лет превратилась в страну изгой которую унижают и чмырят
Так что о чем говорить....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12438
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 22:17
#9559
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Цитата:
alex_60:
сам себя загнал в угол, дороги из которого обратно уже нет. только на нары. теперь он пан Куат до конца своей жизни. если только не вывезут в наручниках обратно.

Он наверное готов в стране гражданскую войну начать, лишь бы его в каждом городе в магазинах обслуживали так как ему хочется.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 22:18
#9560
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Да уш..
Я с ней как спорил иногда и это доставляло удовольствие, она ведь всем как мама была..
На нее можно психовать, с ней можно ругаться, даже материться было можно, но она как то все прощала..
Совсем как Мать своего ребенка..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2555
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 22:29
#9561
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Царствие ей небесное!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 22:53
#9562
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Цитата:
viktorian85: ещё с ником 111 всегда все гноят.


Да, форум изменился..
Не смотря ни на что, тут ни с того ни с сего начинается какая то дикая ругань..
Хотя я как то трогал чем то этого чела?
Нет.
Но на фоне меня он делает себе опять же пиар..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 22:55
#9563
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Сейчас, после Колоколовой нет никаких правил..
Можно просто так ругаться ни с того ни с сего в любой абсолютно ветке, не предлагая абсолютно никаких аргументов..
Главное как то примазаться..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 23:08
#9564
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Ну вот, отправил этому ненавидящему меня человеку телефон, попросил чтоб позвонил, если я его чем то там напрег..
Чтоб не исподтишка лез против меня..
Посмотрим, позвонит или нет и что скажет..
Поговорим как мужчины, без оскорблений и эмоций надеюсь..
Только прагматизм..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 23:13
#9565
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Цитата:
maxsaf:
Он наверное готов в стране гражданскую войну начать,

Ленин писал что надо мировую войну превратить в гражданскую
И Ленину улицы по странам и памятники По городам
Плохой?Цитата:
111:
Хотя я как то трогал чем то этого чела? Нет. Но на фоне меня он делает себе опять же пиар.

Ну как-то же надо обозначится
Вот он и обозначился что он из толпы терпил
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 23:16
#9566
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Нл обычно очень эмоциональные мужчины ни на что не способны, тем более которве выбирают для разборок именно такой день, который происходит может быть раз в их жизни..
Вопрос - зачем?
Зачем начинать делать разборки на людях?
Неужели нельзя как то тет а тет?
Не хочу назвать этого человека трусом, может погорячился, не разобравшись..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 23:18
#9567
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Цитата:
abaika95:
он и обозначился что он из толпы терпил

Нет, он Бетмен..
В нашем городе..
С нетерпением жду его звонка..
Тем более я дал ему свой сотовый..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 23:27
#9568
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Главное ни одного коммента в теме про Сбер моего нет..
Мне он нравиться..
Но обо мне какие то человеки вспоминают, говоря что то обо "Всех", которые думают что я скажу что то против миллиардеров из Сбера..
Попрошу успокоиться.
Я им никак не причиню неудобства своими комментариями, а то что?
Они обеднеют?
Эх Викториан 85..
Ты как шайба в этом строении под нащвпнием Сбер..
И ради чего?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
235
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 23:29
#9569
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Сегодня жене позвонила одноклассница. Больше года назад начала сильно худеть. Постепенно слабела. Но проходила постоянные плановые медосмотры. Ставили бронхит по пятну в легком. Успела и ковидом переболеть. В этом году постоянно начала повышаться температура. Снова скорая ставит на дому укол от температуры, или возит по ковидным больницам. Пока в конце концов эта подруга в реанимацию не попала. Только потом взяли жидкость в легких на анализ, и определили туберкулез в 4-й стадии. Теперь лечиться 20 месяцев, первые 3 месяца в больнице... Весит сейчас 36 кило.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 23:33
#9570
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Цитата:
serg kost:
определили туберкулез в 4-й стадии.

Там это сколько сегментов отмерло..
У меня тоже легкое поджалось.
Сколько то сегментов, раньше помнил, сгнило..
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