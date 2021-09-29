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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 637 из 637«1...635636637
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14406
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:50
#9541
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Цитата:
abaika95:
Ну там масштабы неплохие поэтому и проблем много

Не. Там изначально был сделан проект детальной планировки, потом разные организации делали рабочие проекты. А когда всё было сделано, все проекты защищены, с легкой руки большого чиновника этот проект поменялся так что спроектированные инженерные сети оказались под домами. И всё заново переделывать пришлось.
Цитата:
abaika95:
Ну с челябинском куда ровняться

У меня просто было сильное впечатление от этого дома. Мне сказали что квартира 400+, пошел по одной стороне - подъезды закончились на 390. Оказывается что и с другой стороны есть подъезды.
Цитата:
abaika95:
Скажи зачем такие расстояние между башнями?)

Для подземного паркинга, чтобы для каждой квартиры по месту было. Вроде так.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2911
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:50
#9542
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Цитата:
arman_kst:
Фейсбуке, что в живых не стало

В НГ наверно тут разъяснят подробней..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
666
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:53
#9543
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Цитата:
111:

Рядом же с центром. Я на самокате за 20 минут до центра доезжаю. На машине ещё быстрее
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:55
#9544
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Цитата:
111:
В НГ наверно тут разъяснят подробней

Могли бы и седня написать...
Выражаю искренние соболезнование родственникам О.Г.и коллективу НГ
Ушел профи журналист
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:57
#9545
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Цитата:
Victor Yang:
с легкой руки большого чиновника этот проект поменялся

А кого именно?)Цитата:
Victor Yang:
Мне сказали что квартира 400+, пошел по одной стороне - подъезды закончились на 390. Оказывается что и с другой стороны есть подъезды.

Наверно красиво
Но это же не правильно когда такие дома проектируют Цитата:
Victor Yang:
Для подземного паркинга, чтобы для каждой квартиры по месту было. Вроде так.

Аа вон оно как
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14406
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:57
#9546
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Соболезнования близким, редакции и нам, читателям. Правда, сегодня ушла - в КазТАГ прочитал. Земля пухом.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14406
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:00
#9547
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Цитата:
abaika95:
Наверно красиво

Серая панелька 2008-го, что ли. Земля дороже - вот и построили так.
Цитата:
abaika95:
А кого именно?

Не скажу. Скажу если 30% мне отдашь ;-) .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2911
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:01
#9548
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Жаль..
Практически на ней и вокруг нее строился наш форум..
Ну конечно, много еще чего
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:06
#9549
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Цитата:
Victor Yang:
Не скажу. Скажу если 30% мне отдашь

Отдам чего и с чего?))
Кунаев что-ли?
Цитата:
111:
Практически на ней и вокруг нее строился наш форум

Да форум какбы без нее и дальше живёт
С июня 2020
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
788
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:11
#9550
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Цитата:
Victor Yang:
Соболезнования близким, редакции и нам, читателям.

Спасибо. Сообщим в завтрашней газете о смерти. О времени и месте прощания сообщим на сайте, как только станет это известно.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14406
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:19
#9551
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Цитата:
abaika95:
Отдам чего и с чего?

Конечно же выталкивающей силы воды! Я думал ты поймёшь.

[Исправлено: Victor Yang, 29.09.2021 - 21:22]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7786
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:23
#9552
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[Исправлено: yudjin, 29.09.2021 - 21:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2911
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:29
#9553
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Цитата:
abaika95:
Да форум какбы без нее и дальше живёт С июня 2020

С ней начиналось, так весело и свободно.
Там только помню какой то Тимур гонял строго..
После нее форум конечно уже не тот совсем..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7816
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:34
#9554
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Сообщим в завтрашней газете о смерти.

https://d.radikal.ru/d09/2109/80/0a1bfba66ca2.jpg
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:35
#9555
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Цитата:
Victor Yang:
Конечно же выталкивающей силы воды! Я думал ты поймёшь.

А ты про временщика который тут уже 6 лет временит говоришь?))
Так в НГ дай показания,было бы интересно почитать про район береке и историю его создания
Цитата:
111:
После нее форум конечно уже не тот совсем..

А что изменилось?
Ноунеймов прибавилось это да
Каждый месяц новый рождается как прошлого я опускаю
Но разве этого небыло раньше?
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