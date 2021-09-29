Re: "На рынке был бардак" - Причину дефицита ГСМ...

Отправлено: - 21:23

бардак не на рынке, бардак во всем государстве. Чувствуете независимость о которой уже твердят несколько десятков лет? Я очень чувствую независимость от денег, в том смысле, что они быстро кончаются.они от меня независимы, а я от них. Капиталистам выгодно гнать топливо за границу- там цены выше и куш можно сорвать больше. На свою страну и народ чихать. Цены постоянно прут вверх, власти в их обуздании полностью импотентны. Вырастут цены на солярку и газ-ожидайте новую прогнозируемую волну повышения. Все из за того, что ключевые объекты нефтегазового комплекса в частных руках, и зачастую еще и в иностранных. Таков итог "мудрого" руководства страной