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≡ "На рынке был бардак" - Причину дефицита ГСМ назвали на брифинге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42479
"На рынке был бардак" - Причину дефицита ГСМ назвали на брифинге в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 20:13
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О том, что на заправках нет сжиженного газа и дизтоплива, уже несколько дней сообщают водители грузовиков. На вопросы о ситуации на рынке ГСМ ответили сегодня, 29 сентября, на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8083
Re: "На рынке был бардак" - Причину дефицита ГСМ...
Отправлено: 29.09.21 - 20:13
#1
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Цитата:
На брифинге отметили, что на местном уровне сложно прогнозировать цену на дизтопливо, но ясно одно - с повышением цены возрастет и стоимость услуг перевозчиков.

Источник:

Не только перевозчиков,топливо заложено в стоимости многих продуктов.
Вот например новый прайс на яйцо Жас-Канат,посмотрите это оптовые цены с сегодняшнего дня,добавьте сюда ещё торговую наценку.
Зелёным кружочком обведены самые ходовые позиции.Отборка,С1,С2.
https://d.radikal.ru/d26/2109/ca/936af429b90d.jpg
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2911
"На рынке был бардак" - Причину дефицита ГСМ назвали на брифинге в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 20:35
#2
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Причина как всегда ведь, одна, отыметь вмех и заработать бабло..
Что больше доставляет удовольствие, не мне судить, но когда это все вместе, получается мультиоргазм какой то у наших виайпи чиновников..
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
155
Re: "На рынке был бардак" - Причину дефицита ГСМ...
Отправлено: 29.09.21 - 21:23
#3
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бардак не на рынке, бардак во всем государстве. Чувствуете независимость о которой уже твердят несколько десятков лет? Я очень чувствую независимость от денег, в том смысле, что они быстро кончаются.они от меня независимы, а я от них. Капиталистам выгодно гнать топливо за границу- там цены выше и куш можно сорвать больше. На свою страну и народ чихать. Цены постоянно прут вверх, власти в их обуздании полностью импотентны. Вырастут цены на солярку и газ-ожидайте новую прогнозируемую волну повышения. Все из за того, что ключевые объекты нефтегазового комплекса в частных руках, и зачастую еще и в иностранных. Таков итог "мудрого" руководства страной
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