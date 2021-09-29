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"На рынке был бардак" - Причину дефицита ГСМ назвали на брифинге в Костанае
"На рынке был бардак" - Причину дефицита ГСМ назвали на брифинге в Костанае
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