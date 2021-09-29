Отправлено: - 20:57

abaika95:

А че так сразу засуетился?) Команда поступила отмазывать сбер? Сбер у себя на странице все что угодно может писать Но он никак не может быть лучшим в мире когда даже в России он не входит в тройку лидеров по мобильному приложению

abaika95:

Дурачка не включай Хотя ты наверно и не включаешь)

abaika95:

Никто не спорит что Тиньков крутой Он круче Сбера Но почему-то отстойный сбер вышел на наш рынок а не Тиньков котрый занимает 1 место в России и не наш каспи который его копирует

Цитата:Он лучший в мире в 2019 признан и лучший в Европе в 2020. Можешь почитать на англоязычных сайтах. У тебя подгорает от сбера не у меня)Цитата:Дурачёк ты не зря тебя все тут чмырятЦитата:Тинькофф тоже говорил может выйдет на рынок РК. Тем более каспи с него всё скопировал. Будут два одинаковых банка.