Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 09:36
Российскую группу компаний "Сбер" привлекают для цифровизации сервисов, которые есть у правительства Казахстана. О том, какую пользу несет для простых казахстанцев данная сделка и почему для этого пригласили иностранного партнера, рассказали в отечественной компании BTS Digital. Читать новость
abaika95: А че так сразу засуетился?) Команда поступила отмазывать сбер? Сбер у себя на странице все что угодно может писать Но он никак не может быть лучшим в мире когда даже в России он не входит в тройку лидеров по мобильному приложению
Он лучший в мире в 2019 признан и лучший в Европе в 2020. Можешь почитать на англоязычных сайтах. У тебя подгорает от сбера не у меня) Цитата:
abaika95: Дурачка не включай Хотя ты наверно и не включаешь)
Дурачёк ты не зря тебя все тут чмырят Цитата:
abaika95: Никто не спорит что Тиньков крутой Он круче Сбера Но почему-то отстойный сбер вышел на наш рынок а не Тиньков котрый занимает 1 место в России и не наш каспи который его копирует
Тинькофф тоже говорил может выйдет на рынок РК. Тем более каспи с него всё скопировал. Будут два одинаковых банка.
viktorian85: Он лучший в мире в 2019 признан и лучший в Европе в 2020. Можешь почитать на англоязычных сайтах. У тебя подгорает от сбера не у меня
Не пишут нигде Найди и скинь Я пока что нашел что в России он в тройку лидеров не входит даже Не суетись ты так Подгорать у тебя дальше будет))Цитата:
viktorian85: Дурачёк ты не зря тебя все тут чмырят
Чет не заметил Где? 1,5 умственных инвалида и 4 кремлебота которым я поперек Горла тут?) Ну так это ваша путя симонянская тактика Ниче умного не писать только наваливать на вентелятор А в итоге я всех тут делаю и тебя тоже)) Не забудь седня в кассе деньги получить Монгол вчера получил уже Цитата:
viktorian85: Тинькофф тоже говорил может выйдет на рынок РК. Тем более каспи с него всё скопировал. Будут два одинаковых банка.
Но что-то не вышел Вышел стремный сбер который никому не нужен хотя у нас есть каспи калька с тинькова котрый тоже калька с американских банков Капиш для чего это сделано или так и не дошло?) Тупик))
abaika95: Чет не заметил Где? 1,5 умственных инвалида и 4 кремлебота которым я поперек Горла тут?) Ну так это ваша путя симонянская тактика Ниче умного не писать только наваливать на вентелятор А в итоге я всех тут делаю и тебя тоже)) Не забудь седня в кассе деньги получить Монгол вчера получил уже
Не заметил что тебя все чмырят?) Ты тут клоун местный. С комплексом неполноценности малых народов. Я это заметил когда ты в любой казахской теме переводил стрелки. Шиза
Цитата:
abaika95: Но что-то не вышел Вышел стремный сбер который никому не нужен хотя у нас есть каспи калька с тинькова котрый тоже калька с американских банков Капиш для чего это сделано или так и не дошло?) Тупик))
Не заинтересовал его Казахстан пока значит. Пока сьер и альфа рулят.
viktorian85: Альфа банк оказывается лучший у нас в этом году
Цитата:
причем тут сбер? И то что Тиньков лучший банк России? viktorian85: Не заметил что тебя все чмырят?) Ты тут клоун местный. С комплексом неполноценности малых народов. Я это заметил когда ты в любой казахской теме переводил стрелки. Шиза
Малые народы это тут некоторые русские Которые на любую тему про Росиию кричат про русофобию и национализм)) обиженные какие-то как ты А так да не заметил что тут кто-то пытается чмырить меня Если чмыри пытаются высказаться это да, бесспорно С одним из них я сейчас общаюсь Но чмырить у них не получатся) Цитата:
viktorian85: Не заинтересовал его Казахстан пока значит. Пока сьер и альфа рулят.
Я вижу ты как тот баран смотришь на ворота и понять не можешь для чего договор именно со стремным сбером решили подписать)) Вам там за че платят? За то что вас унижают что-ли? Может хоть чучуть пораскинешь тем чем обдумываешь новые коменты?
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