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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:50
Цитата:
Не. Там изначально был сделан проект детальной планировки, потом разные организации делали рабочие проекты. А когда всё было сделано, все проекты защищены, с легкой руки большого чиновника этот проект поменялся так что спроектированные инженерные сети оказались под домами. И всё заново переделывать пришлось.
Цитата:
У меня просто было сильное впечатление от этого дома. Мне сказали что квартира 400+, пошел по одной стороне - подъезды закончились на 390. Оказывается что и с другой стороны есть подъезды.
Цитата:
Для подземного паркинга, чтобы для каждой квартиры по месту было. Вроде так.
abaika95:
Ну там масштабы неплохие поэтому и проблем много
Ну там масштабы неплохие поэтому и проблем много
Не. Там изначально был сделан проект детальной планировки, потом разные организации делали рабочие проекты. А когда всё было сделано, все проекты защищены, с легкой руки большого чиновника этот проект поменялся так что спроектированные инженерные сети оказались под домами. И всё заново переделывать пришлось.
Цитата:
abaika95:
Ну с челябинском куда ровняться
Ну с челябинском куда ровняться
У меня просто было сильное впечатление от этого дома. Мне сказали что квартира 400+, пошел по одной стороне - подъезды закончились на 390. Оказывается что и с другой стороны есть подъезды.
Цитата:
abaika95:
Скажи зачем такие расстояние между башнями?)
Скажи зачем такие расстояние между башнями?)
Для подземного паркинга, чтобы для каждой квартиры по месту было. Вроде так.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:50
Цитата:
В НГ наверно тут разъяснят подробней..
arman_kst:
Фейсбуке, что в живых не стало
Фейсбуке, что в живых не стало
В НГ наверно тут разъяснят подробней..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 666
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:53
Цитата:
Рядом же с центром. Я на самокате за 20 минут до центра доезжаю. На машине ещё быстрее
111:
Рядом же с центром. Я на самокате за 20 минут до центра доезжаю. На машине ещё быстрее
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:55
Цитата:
Могли бы и седня написать...
Выражаю искренние соболезнование родственникам О.Г.и коллективу НГ
Ушел профи журналист
111:
В НГ наверно тут разъяснят подробней
В НГ наверно тут разъяснят подробней
Могли бы и седня написать...
Выражаю искренние соболезнование родственникам О.Г.и коллективу НГ
Ушел профи журналист
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:57
Цитата:
А кого именно?)Цитата:
Наверно красиво
Но это же не правильно когда такие дома проектируют Цитата:
Аа вон оно как
Victor Yang:
с легкой руки большого чиновника этот проект поменялся
с легкой руки большого чиновника этот проект поменялся
А кого именно?)Цитата:
Victor Yang:
Мне сказали что квартира 400+, пошел по одной стороне - подъезды закончились на 390. Оказывается что и с другой стороны есть подъезды.
Мне сказали что квартира 400+, пошел по одной стороне - подъезды закончились на 390. Оказывается что и с другой стороны есть подъезды.
Наверно красиво
Но это же не правильно когда такие дома проектируют Цитата:
Victor Yang:
Для подземного паркинга, чтобы для каждой квартиры по месту было. Вроде так.
Для подземного паркинга, чтобы для каждой квартиры по месту было. Вроде так.
Аа вон оно как
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 20:57
Соболезнования близким, редакции и нам, читателям. Правда, сегодня ушла - в КазТАГ прочитал. Земля пухом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:00
Цитата:
Серая панелька 2008-го, что ли. Земля дороже - вот и построили так.
Цитата:
Не скажу. Скажу если 30% мне отдашь .
abaika95:
Наверно красиво
Наверно красиво
Серая панелька 2008-го, что ли. Земля дороже - вот и построили так.
Цитата:
abaika95:
А кого именно?
А кого именно?
Не скажу. Скажу если 30% мне отдашь .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:01
Жаль..
Практически на ней и вокруг нее строился наш форум..
Ну конечно, много еще чего
Практически на ней и вокруг нее строился наш форум..
Ну конечно, много еще чего
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:06
Цитата:
Отдам чего и с чего?))
Кунаев что-ли?
Цитата:
Да форум какбы без нее и дальше живёт
С июня 2020
Victor Yang:
Не скажу. Скажу если 30% мне отдашь
Не скажу. Скажу если 30% мне отдашь
Отдам чего и с чего?))
Кунаев что-ли?
Цитата:
111:
Практически на ней и вокруг нее строился наш форум
Практически на ней и вокруг нее строился наш форум
Да форум какбы без нее и дальше живёт
С июня 2020
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 788
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:11
Цитата:
Спасибо. Сообщим в завтрашней газете о смерти. О времени и месте прощания сообщим на сайте, как только станет это известно.
Victor Yang:
Соболезнования близким, редакции и нам, читателям.
Соболезнования близким, редакции и нам, читателям.
Спасибо. Сообщим в завтрашней газете о смерти. О времени и месте прощания сообщим на сайте, как только станет это известно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:19
Цитата:
Конечно же выталкивающей силы воды! Я думал ты поймёшь.
[Исправлено: Victor Yang, 29.09.2021 - 21:22]
abaika95:
Отдам чего и с чего?
Отдам чего и с чего?
Конечно же выталкивающей силы воды! Я думал ты поймёшь.
[Исправлено: Victor Yang, 29.09.2021 - 21:22]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7786
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:23
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:29
Цитата:
С ней начиналось, так весело и свободно.
Там только помню какой то Тимур гонял строго..
После нее форум конечно уже не тот совсем..
abaika95:
Да форум какбы без нее и дальше живёт С июня 2020
Да форум какбы без нее и дальше живёт С июня 2020
С ней начиналось, так весело и свободно.
Там только помню какой то Тимур гонял строго..
После нее форум конечно уже не тот совсем..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7816
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:34
Цитата:
https://d.radikal.ru/d09/2109/80/0a1bfba66ca2.jpg
Тимур Гафуров:
Сообщим в завтрашней газете о смерти.
Сообщим в завтрашней газете о смерти.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 21:35
Цитата:
А ты про временщика который тут уже 6 лет временит говоришь?))
Так в НГ дай показания,было бы интересно почитать про район береке и историю его создания
Цитата:
А что изменилось?
Ноунеймов прибавилось это да
Каждый месяц новый рождается как прошлого я опускаю
Но разве этого небыло раньше?
Victor Yang:
Конечно же выталкивающей силы воды! Я думал ты поймёшь.
Конечно же выталкивающей силы воды! Я думал ты поймёшь.
А ты про временщика который тут уже 6 лет временит говоришь?))
Так в НГ дай показания,было бы интересно почитать про район береке и историю его создания
Цитата:
111:
После нее форум конечно уже не тот совсем..
После нее форум конечно уже не тот совсем..
А что изменилось?
Ноунеймов прибавилось это да
Каждый месяц новый рождается как прошлого я опускаю
Но разве этого небыло раньше?
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