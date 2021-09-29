Отправлено: - 20:57

Victor Yang:

с легкой руки большого чиновника этот проект поменялся

Victor Yang:

Мне сказали что квартира 400+, пошел по одной стороне - подъезды закончились на 390. Оказывается что и с другой стороны есть подъезды.

Victor Yang:

Для подземного паркинга, чтобы для каждой квартиры по месту было. Вроде так.

Цитата:А кого именно?)Цитата:Наверно красивоНо это же не правильно когда такие дома проектируют Цитата:Аа вон оно как