Прогноз на 5 дней
пасмурно+6°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • С-СВ, 4.9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42479
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 09:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российскую группу компаний "Сбер" привлекают для цифровизации сервисов, которые есть у правительства Казахстана. О том, какую пользу несет для простых казахстанцев данная сделка и почему для этого пригласили иностранного партнера, рассказали в отечественной компании BTS Digital.
Читать новость

viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
271
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 20:57
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А че так сразу засуетился?) Команда поступила отмазывать сбер? Сбер у себя на странице все что угодно может писать Но он никак не может быть лучшим в мире когда даже в России он не входит в тройку лидеров по мобильному приложению

Он лучший в мире в 2019 признан и лучший в Европе в 2020. Можешь почитать на англоязычных сайтах. У тебя подгорает от сбера не у меня)
Цитата:
abaika95:
Дурачка не включай Хотя ты наверно и не включаешь)

Дурачёк ты не зря тебя все тут чмырят :lol:
Цитата:
abaika95:
Никто не спорит что Тиньков крутой Он круче Сбера Но почему-то отстойный сбер вышел на наш рынок а не Тиньков котрый занимает 1 место в России и не наш каспи который его копирует

Тинькофф тоже говорил может выйдет на рынок РК. Тем более каспи с него всё скопировал. Будут два одинаковых банка.
Профайл
viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
271
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 20:59
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Так упоротые украинские нацики называют ЛНР. Больные что с них взять...

Она казахский нацик. Их тут парочка. Все их чмырят везде. Отбросы короче. Причём тут ЛНР к сберу

[Исправлено: Gljuk, 29.09.2021 - 21:22]
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10229
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 21:01
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Он лучший в мире в 2019 признан и лучший в Европе в 2020. Можешь почитать на англоязычных сайтах. У тебя подгорает от сбера не у меня

Не пишут нигде
Найди и скинь
Я пока что нашел что в России он в тройку лидеров не входит даже
Не суетись ты так
Подгорать у тебя дальше будет))Цитата:
viktorian85:
Дурачёк ты не зря тебя все тут чмырят

Чет не заметил
Где?
1,5 умственных инвалида и 4 кремлебота которым я поперек Горла тут?)
Ну так это ваша путя симонянская тактика
Ниче умного не писать только наваливать на вентелятор
А в итоге я всех тут делаю и тебя тоже))
Не забудь седня в кассе деньги получить
Монгол вчера получил уже
Цитата:
viktorian85:
Тинькофф тоже говорил может выйдет на рынок РК. Тем более каспи с него всё скопировал. Будут два одинаковых банка.

Но что-то не вышел
Вышел стремный сбер который никому не нужен хотя у нас есть каспи калька с тинькова котрый тоже калька с американских банков
Капиш для чего это сделано или так и не дошло?) Тупик))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10229
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 21:03
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Она казахский нацик. Их тут парочка. Все их чмырят везде. Отбросы короче. Причём тут ЛНР к сберу совсем шизанутая.

ООО новую методику подвезли?))или ты сестрёнка неземляка сильно обиделся на меня что подгорать начало?)
У вас традиция такая у кремлеботов сидеть мужиками под женскими никами? Трансы?)
Профайл
viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
271
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 21:15
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не пишут нигде Найди и скинь


Альфа банк оказывается лучший у нас в этом году



Цитата:
abaika95:
Чет не заметил Где? 1,5 умственных инвалида и 4 кремлебота которым я поперек Горла тут?) Ну так это ваша путя симонянская тактика Ниче умного не писать только наваливать на вентелятор А в итоге я всех тут делаю и тебя тоже)) Не забудь седня в кассе деньги получить Монгол вчера получил уже

Не заметил что тебя все чмырят?) Ты тут клоун местный. С комплексом неполноценности малых народов. Я это заметил когда ты в любой казахской теме переводил стрелки. Шиза :lol:

Цитата:
abaika95:
Но что-то не вышел Вышел стремный сбер который никому не нужен хотя у нас есть каспи калька с тинькова котрый тоже калька с американских банков Капиш для чего это сделано или так и не дошло?) Тупик))

Не заинтересовал его Казахстан пока значит. Пока сьер и альфа рулят.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10229
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 21:31
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Альфа банк оказывается лучший у нас в этом году

Цитата:
причем тут сбер? И то что Тиньков лучший банк России?
viktorian85:
Не заметил что тебя все чмырят?) Ты тут клоун местный. С комплексом неполноценности малых народов. Я это заметил когда ты в любой казахской теме переводил стрелки. Шиза

Малые народы это тут некоторые русские
Которые на любую тему про Росиию кричат про русофобию и национализм)) обиженные какие-то как ты
А так да не заметил что тут кто-то пытается чмырить меня
Если чмыри пытаются высказаться это да, бесспорно
С одним из них я сейчас общаюсь
Но чмырить у них не получатся) Цитата:
viktorian85:
Не заинтересовал его Казахстан пока значит. Пока сьер и альфа рулят.

Я вижу ты как тот баран смотришь на ворота и понять не можешь для чего договор именно со стремным сбером решили подписать))
Вам там за че платят? За то что вас унижают что-ли? Может хоть чучуть пораскинешь тем чем обдумываешь новые коменты?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS