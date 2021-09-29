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Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42478
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 09:36
Российскую группу компаний "Сбер" привлекают для цифровизации сервисов, которые есть у правительства Казахстана. О том, какую пользу несет для простых казахстанцев данная сделка и почему для этого пригласили иностранного партнера, рассказали в отечественной компании BTS Digital.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13388
Re: Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили...
Отправлено: 29.09.21 - 09:36
разложил все по полочкам.
умные люди понимают что сбер принесет новые технологии.
да и сбер в кз в рейтинге второй банк.
ну первым просто не положено быть.
или справа или снизу .
несколько одичалых противников прихода сбера со своей платформой,
ну понятно кто это,выглядят блекло,ну они ничего и не решают.
умные люди понимают что сбер принесет новые технологии.
да и сбер в кз в рейтинге второй банк.
ну первым просто не положено быть.
или справа или снизу .
несколько одичалых противников прихода сбера со своей платформой,
ну понятно кто это,выглядят блекло,ну они ничего и не решают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3990
Re: Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили...
Отправлено: 29.09.21 - 09:45
Мы строили ... строили и наконец построили ...
Где вся цифиризация и онлайнизация? Где деньги потраченные на это?
Возможно у сбера хорошие, а может и лучшие технологии, но это не казахстанские.
Как это соотносится с безопасностью и суверенностью?
А самим напрячься и привлечь настоящих специалистов?
Вот и результат кадровой и инвестиционной политики, зато прожекты умеем рисовать.
Где вся цифиризация и онлайнизация? Где деньги потраченные на это?
Возможно у сбера хорошие, а может и лучшие технологии, но это не казахстанские.
Как это соотносится с безопасностью и суверенностью?
А самим напрячься и привлечь настоящих специалистов?
Вот и результат кадровой и инвестиционной политики, зато прожекты умеем рисовать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13388
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 09:59
Цитата:
Мусин же все рассказал по этому поводу
//— То есть когда Oracle поставлял нам программный продукт,
почему такого хай вая не было?
Я не понимаю, а Oracle нам не открыл исходные коды,
мы не знаем, что, как говорится, какие закладки,
какие программы могут быть прописаны в этих исходных кодах.
А тут нам открывают исходные коды,
гарантируют суверенность наших данных,
что никто никогда в жизни из российских специалистов
санкционированно туда доступа иметь не будет.//
вдумайтесь , то что сейчас егов с Oracle- это темная лошадка
с передачей данных в америку,закладками, возможностью блокирования и тд.
кстати Mail.ru и yandex тоже изучались в качестве возможных вариантов.
peshexod:
Возможно у сбера хорошие, а может и лучшие технологии, но это не казахстанские. Как это соотносится с безопасностью и суверенностью?
Возможно у сбера хорошие, а может и лучшие технологии, но это не казахстанские. Как это соотносится с безопасностью и суверенностью?
Мусин же все рассказал по этому поводу
//— То есть когда Oracle поставлял нам программный продукт,
почему такого хай вая не было?
Я не понимаю, а Oracle нам не открыл исходные коды,
мы не знаем, что, как говорится, какие закладки,
какие программы могут быть прописаны в этих исходных кодах.
А тут нам открывают исходные коды,
гарантируют суверенность наших данных,
что никто никогда в жизни из российских специалистов
санкционированно туда доступа иметь не будет.//
вдумайтесь , то что сейчас егов с Oracle- это темная лошадка
с передачей данных в америку,закладками, возможностью блокирования и тд.
кстати Mail.ru и yandex тоже изучались в качестве возможных вариантов.
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 10:06
Цитата:
Небезызвестный Христофор Бонифатьевич как-то сказал, что "Как корабль назовете, так он и поплывет ...". Ну вот неужели же нельзя было покреативить и придумать что-нибудь более удобоваримое, чем GovTech (ГовТечь)? На корабль цифровизации с таким названием даже заходить страшно.
НГ:
Разработчиков обучат и подготовят до уровня высококлассных специалистов, чтобы они могли легко создавать продукты в рамках GovTech.
Разработчиков обучат и подготовят до уровня высококлассных специалистов, чтобы они могли легко создавать продукты в рамках GovTech.
Небезызвестный Христофор Бонифатьевич как-то сказал, что "Как корабль назовете, так он и поплывет ...". Ну вот неужели же нельзя было покреативить и придумать что-нибудь более удобоваримое, чем GovTech (ГовТечь)? На корабль цифровизации с таким названием даже заходить страшно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 894
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 12:47
Цитата:
alex_60: сбер в кз в рейтинге второй банкБанк здесь не при чем. Сейчас это называется модно - экосистема. По сути это группа компаний, можно сказать - консорциум. Хотя все, конечно же, аффилированно. С остальным согласен - Сбер сейчас "на коне"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10210
Re: Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили...
Отправлено: 29.09.21 - 15:04
Ой удивительно
НГ выставляет новость про то как Мусин отмазывает российский сбер))
Совпадение?)
Цитата:
Они все там,в цифровизации электронных процессов которые на порядок выше и технологичнее российских
Но!
Кому-то очень надо чтобы именно отстойный во всех отношениях российский сбер разработал платформу для Казахстана) и кому-то очень надо чтобы население этим фактом было очень недовольно ведь даже каспи наш лучше приложения сберовского)
Цитата:
Никак
На том и противоречие) на эту удочку вы и попались)
Цитата:
Вообще то Тех
Правительственные технологии
Но вам простительно вы же всё-таки Маркс)
НГ выставляет новость про то как Мусин отмазывает российский сбер))
Совпадение?)
Цитата:
peshexod:
Мы строили ... строили и наконец построили ... Где вся цифиризация и онлайнизация? Где деньги потраченные на это?
Мы строили ... строили и наконец построили ... Где вся цифиризация и онлайнизация? Где деньги потраченные на это?
Они все там,в цифровизации электронных процессов которые на порядок выше и технологичнее российских
Но!
Кому-то очень надо чтобы именно отстойный во всех отношениях российский сбер разработал платформу для Казахстана) и кому-то очень надо чтобы население этим фактом было очень недовольно ведь даже каспи наш лучше приложения сберовского)
Цитата:
peshexod:
Как это соотносится с безопасностью и суверенностью?
Как это соотносится с безопасностью и суверенностью?
Никак
На том и противоречие) на эту удочку вы и попались)
Цитата:
Маркс:
GovTech (ГовТечь)?
GovTech (ГовТечь)?
Вообще то Тех
Правительственные технологии
Но вам простительно вы же всё-таки Маркс)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 267
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 15:47
Неудивительно. Российский Сбер сейчас один из лучших в мире по инновациям и цифровизации.
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 16:47
Цитата:
Это совершенно неудивительно, что для либерастов название "ГовТех" звучит гораздо лучше чем "ГовТечь", но для демократического большинства особой разницы нет.
abaika95:
Вообще то Тех
Вообще то Тех
Это совершенно неудивительно, что для либерастов название "ГовТех" звучит гораздо лучше чем "ГовТечь", но для демократического большинства особой разницы нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10210
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 17:43
Цитата:
Оно не лучше
Оно так просто написано
Звучит оно примерно как гав тек
Ну куда тебе понять то
Ты наверно и thanks как сенькью до сих пор говоришь))
Кстати за слова так и не ответил и не застрелился вместо того чтобы читать либерду тут
Это бала бала бала больство))
Маркс:
Это совершенно неудивительно, что для либерастов название "ГовТех" звучит гораздо лучше чем "ГовТечь"
Это совершенно неудивительно, что для либерастов название "ГовТех" звучит гораздо лучше чем "ГовТечь"
Оно не лучше
Оно так просто написано
Звучит оно примерно как гав тек
Ну куда тебе понять то
Ты наверно и thanks как сенькью до сих пор говоришь))
Кстати за слова так и не ответил и не застрелился вместо того чтобы читать либерду тут
Это бала бала бала больство))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10210
Почему была выбрана платформа "Сбера", объяснили казахстанские разработчики
Отправлено: 29.09.21 - 17:44
Цитата:
Если за мир считать русский мир то да
В лугандии кроме Сбера ничего нет
Там вообще после 2014 ничего нет только война
А в Евразии каспи самый самый считается
viktorian85:
Неудивительно. Российский Сбер сейчас один из лучших в мире по инновациям и цифровизации.
Неудивительно. Российский Сбер сейчас один из лучших в мире по инновациям и цифровизации.
Если за мир считать русский мир то да
В лугандии кроме Сбера ничего нет
Там вообще после 2014 ничего нет только война
А в Евразии каспи самый самый считается
-
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