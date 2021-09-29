Цитата:
maxsaf: Ага, и народные новости про язык - это я от вашего имени публиковал )
это после ваших истерик тут
Пришлось вашими методами же
Цитата:
maxsaf:
Кто? Я? Нет
Тогда кыш с форума) у вас вроде так?Цитата:
maxsaf:
Мне все видосы что-ли сюда за последнюю неделю закинуть предлагаете?
Да
Иначе зачем мы вас тут держим?Цитата:
maxsaf:
так то любой в КЗ какие-то отдельные слова знает, типа дукен, нан)) базовые знания как у 111 го есть почти у всех.
Самое сложное слово для русскоязычного это Рахмет
Почему-то все базово знают но никто спасибо на гос языке сказать не может)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
. Я свою однушку снимаю за 12 тысяч вместе с коммуналкой. Узбекам на одном со мной этаже такую же однушку сдают за 15 без оплаты коммуналки.Как-то так
Вроде норм
Одному мигранту за 12 сдают потомучто бедный и один матрас у него там от прошлых жильцов (шутка года в России)
Другим по богаче за 15
Вроде честно Цитата:
Уже не ваш земляк:
И да - я тараканов не видел до переезда в Самару лет 16. А здесь задолбался травить. Где мигранты - там и тараканы. Это все замечают.
Согласен
Ты мигрант
Переехал как таракан и сразу тараканы у тебя появились
Родственники так сказать по несчастью)Цитата:
elektron:
Не плохо вы ветку 112-111-го и его самого определили
И Козлова ещё
Цитата:
111:
Ну не поверю я никогда, когда баба в своем рассвете сил сидит на форуме, обсуждая мужицкие проблемы годами..
У нее комплекс
Думает что ее все из за нации оскорбляют тут)
Она и змея тут персонажи путинолюбители