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≡ "Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге потратят на замену газона стадиона "Центральный" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42478
"Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге потратят на замену газона стадиона "Центральный" в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 12:26
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Власти решили переделать стадион к 4-й категории стандартов УЕФА. Хотя ещё 2 месяца назад аким области Архимед Мухамбетов заявлял, что затраты на реконструкцию к 3-й категории «будут равнозначны строительству нового стадиона».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10210
"Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге потратят на замену газона стадиона "Центральный" в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 15:08
#15
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Цитата:
ACROS:
Я, про что и говорю: года через два-три, снова очередной Абзулинов (

По вашей логике надо ничего не ремонтировать, не заменять, не обновлять?
Ой а вдруг украдут?) Ой а вдруг это не на стадион? Ой а вдруг прокуратуре лишний работы прибавится?)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
230
Re: "Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге...
Отправлено: 29.09.21 - 17:22
#16
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Цитата:
dvb:
Есть там в парке рядом поляна с искусственным и затертым до дыр газоном, вот там они обычно и пылят. Сейчас может еще и в манеже.

Тренировочный стадион Жастар возле парка Победы принадлежит частному лицу. Клуб Тобол постоянно оплачивал за него аренду.
Этот стадион опасен для подростков 16-18 лет, потому что там почти вплотную к полю каменные стены ограждения.
В этом году там даже запретили проводить этапы чемпионатов Казахстана среди футбольных центров (дети от 12 до 18 лет). С июня эти этапы проходили на стадионе Затоболец.
Кроме этого стадиона остаётся ещё Тобол-Арена. Там тренировки идут одна за одной. Последняя детская смена начинает около 20-00.
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