Отправлено: - 16:46

maxsaf: Ага, и народные новости про язык - это я от вашего имени публиковал )

maxsaf:

Кто? Я? Нет

maxsaf:

Мне все видосы что-ли сюда за последнюю неделю закинуть предлагаете?

maxsaf:

так то любой в КЗ какие-то отдельные слова знает, типа дукен, нан)) базовые знания как у 111 го есть почти у всех.

Уже не ваш земляк:

. Я свою однушку снимаю за 12 тысяч вместе с коммуналкой. Узбекам на одном со мной этаже такую же однушку сдают за 15 без оплаты коммуналки.Как-то так

Уже не ваш земляк:

И да - я тараканов не видел до переезда в Самару лет 16. А здесь задолбался травить. Где мигранты - там и тараканы. Это все замечают.

elektron:

Не плохо вы ветку 112-111-го и его самого определили

111:

Ну не поверю я никогда, когда баба в своем рассвете сил сидит на форуме, обсуждая мужицкие проблемы годами..

Цитата:это после ваших истерик тутПришлось вашими методами жеЦитата:Тогда кыш с форума) у вас вроде так?Цитата:ДаИначе зачем мы вас тут держим?Цитата:Самое сложное слово для русскоязычного это РахметПочему-то все базово знают но никто спасибо на гос языке сказать не может)Цитата:Вроде нормОдному мигранту за 12 сдают потомучто бедный и один матрас у него там от прошлых жильцов (шутка года в России)Другим по богаче за 15Вроде честно Цитата:СогласенТы мигрантПереехал как таракан и сразу тараканы у тебя появилисьРодственники так сказать по несчастью)Цитата:И Козлова ещёЦитата:У нее комплексДумает что ее все из за нации оскорбляют тут)Она и змея тут персонажи путинолюбители