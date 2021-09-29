Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+9°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 49% влажность
  • С-СВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 634 из 634«1...632633634
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3748
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 16:04
#9496
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые технологии до 15ого этажа не дошли , а лифт не работает :lol: :lol: И ещё фото--- обрати --- и пазы есть , и доска не прогибается :-P
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3748
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 16:09
#9497
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
так же укладывают на клей.

____Надеюсь , что убедил , что клей тут не нужен ?? Кстати , укладывал сам лично , по диагонали.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 16:38
#9498
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таджики все успокоится не могут
Шли бы в ветку к 111 про ремонт
Он там вроде тоже любитель этого
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 16:46
#9499
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Ага, и народные новости про язык - это я от вашего имени публиковал )
это после ваших истерик тут
Пришлось вашими методами же
Цитата:
maxsaf:
Кто? Я? Нет

Тогда кыш с форума) у вас вроде так?Цитата:
maxsaf:
Мне все видосы что-ли сюда за последнюю неделю закинуть предлагаете?

Да
Иначе зачем мы вас тут держим?Цитата:
maxsaf:
так то любой в КЗ какие-то отдельные слова знает, типа дукен, нан)) базовые знания как у 111 го есть почти у всех.

Самое сложное слово для русскоязычного это Рахмет
Почему-то все базово знают но никто спасибо на гос языке сказать не может)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
. Я свою однушку снимаю за 12 тысяч вместе с коммуналкой. Узбекам на одном со мной этаже такую же однушку сдают за 15 без оплаты коммуналки.Как-то так

Вроде норм
Одному мигранту за 12 сдают потомучто бедный и один матрас у него там от прошлых жильцов (шутка года в России)
Другим по богаче за 15
Вроде честно Цитата:
Уже не ваш земляк:
И да - я тараканов не видел до переезда в Самару лет 16. А здесь задолбался травить. Где мигранты - там и тараканы. Это все замечают.

Согласен
Ты мигрант
Переехал как таракан и сразу тараканы у тебя появились
Родственники так сказать по несчастью)Цитата:
elektron:
Не плохо вы ветку 112-111-го и его самого определили

И Козлова ещё
Цитата:
111:
Ну не поверю я никогда, когда баба в своем рассвете сил сидит на форуме, обсуждая мужицкие проблемы годами..

У нее комплекс
Думает что ее все из за нации оскорбляют тут)
Она и змея тут персонажи путинолюбители
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3748
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 16:53
#9500
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Шли бы в ветку

,,,А самому слабо создать собственную ветку? :-P
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 17:29
#9501
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
,,,А самому слабо создать собственную ветку?

Ветку для таджиков? Зачем? Если они все тут
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13388
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 17:31
#9502
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
собственную ветку


ссыт, один же там будет сидеть,
с голоду подохнет.
"скунс" подошло бы ему название ветки.
и палаты.
а так да, изолировать уже его надо,
все дурнее и дурнее с каждым днем.
засрал все углы форума, одна вонь от него.

[Исправлено: alex_60, 29.09.2021 - 17:32]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.09.21 - 17:36
#9503
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ссыт, один же там будет сидеть, с голоду подохнет. "скунс" подошло бы ему название ветки. и палаты. а так да, изолировать уже его надо, все дурнее и дурнее с каждым днем. засрал все углы форума, одна вонь от него.

О пукан у старого подгорел
Хорошо)
Профайл
Страница 634 из 634«1...632633634
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS