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≡ США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42473
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:27
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С ноября в США вступят новые правила для въезда иностранных туристов: в страну не смогут въехать иностранные граждане, привитые от коронавируса вакцинами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12436
Re: США запретит въезд иностранцам, вакцинированным...
Отправлено: 28.09.21 - 12:15
#15
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Цитата:
возможности постоянного производства вакцины в соответствии с необходимыми стандартами.

А одобренную вакцину сколько утилизировали - никто не считал?)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
438
Re: США запретит въезд иностранцам, вакцинированным...
Отправлено: 28.09.21 - 12:38
#16
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Цитата:
yudjin:
Шо же Юлька ты так кипятком ссышь,


Имей совесть! Или за политику пупкина опустился до оскорбления девушки?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2627
Re: США запретит въезд иностранцам, вакцинированным...
Отправлено: 28.09.21 - 12:50
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Или за политику пупкина опустился до оскорбления девушки?


О! Неожиданно! Боярышников-то оказался очень чувствительным в отношении оскорблений девушек!
Но, не принципиально, а избирательно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10198
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 13:08
#18
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Цитата:
yudjin:
Шо же Юлька ты так кипятком ссышь, как будто из Америк этих не вылазишь?

А ты что кипятком ссал когда возмущался насчёт нашего карантина из за которого не выпускают население из страны?))
Тебе же с красным паспортом ничего не мешает выехать и уехать)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2265
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 13:20
#19
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Цитата:
yudjin:
Дюже смешно выглядишь в своей никчёмный ненависти.

к кому или к чему ненависть? Где ты её увидел? Тут только чистый стёб над теми, кто став жертвой пропаганды, уверовал что Спутник самый лучший. И теперь таких товарищей даже в ту же Россию всё равно без ПЦР не пропускают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2890
Re: США запретит въезд иностранцам, вакцинированным...
Отправлено: 28.09.21 - 13:22
#20
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Блин, придется не ехать..
Так хотел послезавтра с Екатеринбурга туда на пару дней..
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
982
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 14:11
#21
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Цитата:
юля елиссева:
став жертвой пропаганды

Классика :-)
Жертва пропаганды кричит о том, что все вокруг - "жертвы пропаганды" :lol: Ватный ком вместо мозга всё сильнее уплотняется)
Иначе как понять, что вместо изучения информации из разных источников/первоисточников человек неопределённой гендерной принадлежности извергает потоки лжи и злости? Попутно наивно считая, что люди выбирают вакцину сидя перед телевизором;-)
А ведь можно например зайти на сайт ВОЗ и посмотреть, какая страна после "развода" ВОЗ и США стала крупнейшим плательщиком взносов. Опа! Китай :-) Странно, правда? Попробовала бы ВОЗ не одобрить китайские вакцины (кстати, до окончания клинических испытаний!), Гебрейесус без зарплаты бы остался. А если почитать первоисточники, в первую очередь статьи в "Ланцете" об исследовании китайских вакцин и аннотации к ним - то было бы понятно, что вопросов к этим вакцинам и сомнений в их эффективности масса. Эффективность, кстати, по разным оценкам от 53 до 72% примерно.
Но нет, это же не наш метод, персонаж же считает, что вакцину нужно выбирать по политическим предпочтениям, а информацию получать от пресловутого "узун-кулака" - так проще, так ватный ком в голове не напрягается) Уколоться чем угодно, но не Спутником, назло Путину!:lol: Как же узколобо, прям умиляет;-)

Ну а если серьёзно - непонятно, почему обсуждение идёт в ключе "вакцина=пропуск". Главное - эффективность и безопасность, а остальное всё - политика, здравомыслящий человек это, думаю, понимает.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
229
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 22:19
#22
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
229
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 29.09.21 - 08:50
#23
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Похоже на новую религию с инквизицией.
Губернатор штата Нью-Йорк - "вакцины от бога, будьте моими апостолами":
Цитата:
Выдержки из стенограммы губернатора Хочул (пророка Хочул) во время посещения службы в Христианском культурном центре (перевод гугл). 26 сентября 2021 года. Бруклин. ".....Я смиренна, и так же, как преподобный Бернард и первая леди Карен были призваны в служение, чтобы оставить свои жизни и служить еще в 1979 году, я чувствую, что Бог похлопал меня по плечу, потому что все, что я делала в жизни, было из-за Милости Божьей которая привела меня к тому месту, и теперь Бог попросил меня смиренно служить как ваш слуга, как ваш губернатор, и да, я первая женщина-губернатор.... ....Что касается возвращения, мы должны вернуть это сообщество, и то, что мы прошли через эту пандемию, сделало нас сильнее. Я верю в это, особенно когда разговариваю с молодыми людьми, которые не смогли окончить школу или вести нормальную жизнь в течение последних 18 месяцев. Я говорю им, что бы ни случилось на вашем жизненном пути, вы сильнее. Вы более выносливы. Бог позволил вам пережить эту пандемию, потому что Он хочет, чтобы вы когда-нибудь творили великие дела.... .....Мы не пережили эту пандемию. Я хотела, чтобы мы были такими, но я много молилась Богу в это время, и вы знаете, что - Бог ответил на наши молитвы. Он заставил самых умных мужчин и женщин, ученых, врачей, исследователей - он заставил их придумать вакцину. Это от Бога к нам, и мы должны сказать спасибо, Боже. Спасибо. И я все время ношу свое «вакцинированное» ожерелье, чтобы сказать, что я вакцинирована. Все вы, да, я знаю, что вы вакцинированы, вы самые умные, но вы знаете, что есть люди, которые не слушают Бога и того, чего Бог хочет. Вы знаете кто они. Мне нужно, чтобы вы были моими апостолами. Мне нужно, чтобы вы вышли, поговорили об этом и сказали, что мы в долгу друг перед другом. Мы любим друг друга. Иисус научил нас любить друг друга, и как вы проявляете эту любовь, но достаточно заботиться друг о друге, чтобы сказать: пожалуйста, сделайте прививку, потому что я люблю вас и хочу, чтобы вы жили, я хочу, чтобы наши дети были в безопасности, когда они в школах я хочу быть в безопасности, когда вы идете к врачу или в больницу и вас лечит кто-то, вы же не хотите заразиться вирусом от них. Ты уже болен, иначе тебя бы там не было. Мы должны это решить, друзья мои. Мне нужен каждый из вас. Мне нужно, чтобы вы сообщили им, что именно так мы можем бороться с этой пандемией, вернуться в нормальное состояние, а затем начать говорить о реальных проблемах, которые мы должны решить - бороться с системной расовой несправедливостью, которая существует сегодня, и если есть отрицание, я буду принимать вас каждый день, потому что я видел это, я знаю, что он существует, и мы Я больше никогда не собираюсь закрывать глаза на это под моим наблюдением. Это мое обязательство перед вами...."
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1551
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 29.09.21 - 12:58
#24
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Цитата:
Yorik:
Уколоться чем угодно, но не Спутником, назло Путину!

Либерасты нашли безошибочную формулу бытия. Теперь они не только живут назло Путину, но и умирают ему назло.
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