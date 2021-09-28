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Выдержки из стенограммы губернатора Хочул (пророка Хочул) во время посещения службы в Христианском культурном центре (перевод гугл). 26 сентября 2021 года. Бруклин. ".....Я смиренна, и так же, как преподобный Бернард и первая леди Карен были призваны в служение, чтобы оставить свои жизни и служить еще в 1979 году, я чувствую, что Бог похлопал меня по плечу, потому что все, что я делала в жизни, было из-за Милости Божьей которая привела меня к тому месту, и теперь Бог попросил меня смиренно служить как ваш слуга, как ваш губернатор, и да, я первая женщина-губернатор.... ....Что касается возвращения, мы должны вернуть это сообщество, и то, что мы прошли через эту пандемию, сделало нас сильнее. Я верю в это, особенно когда разговариваю с молодыми людьми, которые не смогли окончить школу или вести нормальную жизнь в течение последних 18 месяцев. Я говорю им, что бы ни случилось на вашем жизненном пути, вы сильнее. Вы более выносливы. Бог позволил вам пережить эту пандемию, потому что Он хочет, чтобы вы когда-нибудь творили великие дела.... .....Мы не пережили эту пандемию. Я хотела, чтобы мы были такими, но я много молилась Богу в это время, и вы знаете, что - Бог ответил на наши молитвы. Он заставил самых умных мужчин и женщин, ученых, врачей, исследователей - он заставил их придумать вакцину. Это от Бога к нам, и мы должны сказать спасибо, Боже. Спасибо. И я все время ношу свое «вакцинированное» ожерелье, чтобы сказать, что я вакцинирована. Все вы, да, я знаю, что вы вакцинированы, вы самые умные, но вы знаете, что есть люди, которые не слушают Бога и того, чего Бог хочет. Вы знаете кто они. Мне нужно, чтобы вы были моими апостолами. Мне нужно, чтобы вы вышли, поговорили об этом и сказали, что мы в долгу друг перед другом. Мы любим друг друга. Иисус научил нас любить друг друга, и как вы проявляете эту любовь, но достаточно заботиться друг о друге, чтобы сказать: пожалуйста, сделайте прививку, потому что я люблю вас и хочу, чтобы вы жили, я хочу, чтобы наши дети были в безопасности, когда они в школах я хочу быть в безопасности, когда вы идете к врачу или в больницу и вас лечит кто-то, вы же не хотите заразиться вирусом от них. Ты уже болен, иначе тебя бы там не было. Мы должны это решить, друзья мои. Мне нужен каждый из вас. Мне нужно, чтобы вы сообщили им, что именно так мы можем бороться с этой пандемией, вернуться в нормальное состояние, а затем начать говорить о реальных проблемах, которые мы должны решить - бороться с системной расовой несправедливостью, которая существует сегодня, и если есть отрицание, я буду принимать вас каждый день, потому что я видел это, я знаю, что он существует, и мы Я больше никогда не собираюсь закрывать глаза на это под моим наблюдением. Это мое обязательство перед вами...."

Похоже на новую религию с инквизицией.Губернатор штата Нью-Йорк - "вакцины от бога, будьте моими апостолами":Цитата: