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≡ "Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге потратят на замену газона стадиона "Центральный" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42473
"Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге потратят на замену газона стадиона "Центральный" в Костанае
Отправлено: 29.09.21 - 12:26
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Власти решили переделать стадион к 4-й категории стандартов УЕФА. Хотя ещё 2 месяца назад аким области Архимед Мухамбетов заявлял, что затраты на реконструкцию к 3-й категории «будут равнозначны строительству нового стадиона».
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2554
Re: "Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге...
Отправлено: 29.09.21 - 12:26
#1
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А я вот дома искусственные цветы не поливаю... А что, надо? :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22825
Re: "Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге...
Отправлено: 29.09.21 - 12:46
#2
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Цитата:
Козлов я:
А что, надо? :-o

Не знаю. У меня дома нет -
искусственных цвктов... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2554
Re: "Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге...
Отправлено: 29.09.21 - 12:52
#3
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Цитата:
drakon:
Не знаю.

У кого бы еще спросить? :-x :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7783
Re: "Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге...
Отправлено: 29.09.21 - 12:55
#4
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Цитата:
Можно сравнить наш проект с тем, когда плаваешь в 25-метровом бассейне и 50-метровом – ощущения разные, - отмечает Абзулинов.

Старый анекдот вспомнил:
Дошла до Брежнева жалоба от рабочего класса.
Мол, подсоби, Ильич, водку трудно открывать. Язычок нужен.
Леонид Ильич задумался.
Достал из буфета бутылку "Столичной", повернул крышку,
открыл бутылку, налил, выпил и крякнул: "Язычок?
Ну и зачем бутылке язычок? Вот еще, придумали!"

Цитата:
По его словам, «как и цена продуктов в магазине, так и искусственный газон для стадиона за 2 года подорожал».

Это сейчас модный аргумент любого повышения цен...
Типа, "ВСЁ ДОРОЖАЕТ!"... а обоснованно или от фонаря... разбираться никто не будет.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7783
Re: "Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге...
Отправлено: 29.09.21 - 13:12
#5
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Цитата:
Козлов я:
А я вот дома искусственные цветы не поливаю... А что, надо?

ну от пыли мыть то иногда надо.
Я, кстати, когда во дворе летом поливал клумбы, то по утрам орошал и искусственный газон на детской площадке, вместе с турниками. Дождей то не было, а пылью дышать детям зачем. Они валяются на этом покрытии.
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