Отправлено: - 09:59

peshexod:

Возможно у сбера хорошие, а может и лучшие технологии, но это не казахстанские. Как это соотносится с безопасностью и суверенностью?

Цитата:Мусин же все рассказал по этому поводу//— То есть когда Oracle поставлял нам программный продукт,почему такого хай вая не было?Я не понимаю, а Oracle нам не открыл исходные коды,мы не знаем, что, как говорится, какие закладки,какие программы могут быть прописаны в этих исходных кодах.А тут нам открывают исходные коды,гарантируют суверенность наших данных,что никто никогда в жизни из российских специалистовсанкционированно туда доступа иметь не будет.//вдумайтесь , то что сейчас егов с Oracle- это темная лошадкас передачей данных в америку,закладками, возможностью блокирования и тд.кстати Mail.ru и yandex тоже изучались в качестве возможных вариантов.