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"Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге потратят на замену газона стадиона "Центральный" в Костанае
"Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге потратят на замену газона стадиона "Центральный" в Костанае
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