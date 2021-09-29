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Можно сравнить наш проект с тем, когда плаваешь в 25-метровом бассейне и 50-метровом – ощущения разные, - отмечает Абзулинов.

По его словам, «как и цена продуктов в магазине, так и искусственный газон для стадиона за 2 года подорожал».

Цитата:Старый анекдот вспомнил:Дошла до Брежнева жалоба от рабочего класса.Мол, подсоби, Ильич, водку трудно открывать. Язычок нужен.Леонид Ильич задумался.Достал из буфета бутылку "Столичной", повернул крышку,открыл бутылку, налил, выпил и крякнул: "Язычок?Ну и зачем бутылке язычок? Вот еще, придумали!"Цитата:Это сейчас модный аргумент любого повышения цен...Типа, "ВСЁ ДОРОЖАЕТ!"... а обоснованно или от фонаря... разбираться никто не будет.