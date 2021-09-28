Re: Приметы Костаная: Если положили асфальт, значит будут менять...

Отправлено: - 12:10

Сегодня в пресс-службе ГКП "КТЭК" прокомментировали ситуацию в жилом массиве.



Приводим текст полностью:

"Уважаемые жители п. Амангельды! Ввиду начала отопительного сезона 28 сентября 2021 года по ул. Миляева №2 работниками ГКП «КТЭК» были экстренно выполнены работы по устранению порыва на подземной теплосети. Так как подземная тепловая сеть расположена под асфальтированной дорогой, ГКП «КТЭК» было вынуждено нарушить асфальтовое покрытие для устранения порыва. Нарушенное благоустройство в месте устранения порыва будет восстановлено."