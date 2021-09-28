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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:05
работать дурачком абайка95
нравиться. вошел во вкус, теперь не остановить.
нравиться. вошел во вкус, теперь не остановить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:06
Цитата:
да не, это про нумерковых от 95 и выше. Цитата:
Ну да хамство ваш конёк Казахстан тут вроде никто не оскорбляет, как вы Россию.
abaika95:
Ааа понял
Ааа понял
да не, это про нумерковых от 95 и выше. Цитата:
abaika95:
Ничего больше не видят не слышат Ах как же это так путю об****ли в отрытую Ах как же это рашку рашкой называют Ужас ужас))
Ничего больше не видят не слышат Ах как же это так путю об****ли в отрытую Ах как же это рашку рашкой называют Ужас ужас))
Ну да хамство ваш конёк Казахстан тут вроде никто не оскорбляет, как вы Россию.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:09
Цитата:
Просто не успевают уже
Когда я пришел тут Казахстан как хотели полоскали
А теперь бегают все и рашку отмазывают
Радостно)))
elektron:
Казахстан тут вроде никто не оскорбляет, как вы Россию.
Казахстан тут вроде никто не оскорбляет, как вы Россию.
Просто не успевают уже
Когда я пришел тут Казахстан как хотели полоскали
А теперь бегают все и рашку отмазывают
Радостно)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:13
Ладно всем ответил
Кого надо воткнул
В лужу посадил
Пойду Любимый сериал "клиника" пересматривать
Пока тут старый слюни пускает на форуме будет все тихо и спокойно
Фанаты вы пишите
Завтра или послезавтра прочту
Может быть отвечу может нет
На достойные вопросы отвечу точно
Девочки можете дальше держать байкот который в итоге никто не держит
В общем как всегда)
Будете шуметь приду и в угол поставлю
Может быть даже в туалет не отпущу пока не...того самого при всех...
Наказание такое будет)
Кого надо воткнул
В лужу посадил
Пойду Любимый сериал "клиника" пересматривать
Пока тут старый слюни пускает на форуме будет все тихо и спокойно
Фанаты вы пишите
Завтра или послезавтра прочту
Может быть отвечу может нет
На достойные вопросы отвечу точно
Девочки можете дальше держать байкот который в итоге никто не держит
В общем как всегда)
Будете шуметь приду и в угол поставлю
Может быть даже в туалет не отпущу пока не...того самого при всех...
Наказание такое будет)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:14
Цитата:
Брехня, он выкладывает прогулки по городу, и старые видосы по десятому кругу
abaika95:
Остальные также снимают и куату скидывают Вы вроде спец по куатовцам а инфой не владеете Неуд вам
Остальные также снимают и куату скидывают Вы вроде спец по куатовцам а инфой не владеете Неуд вам
Брехня, он выкладывает прогулки по городу, и старые видосы по десятому кругу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 674
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:15
Цитата:
А тебе то какое дело, о выводах казазстанцев, сидя в бункере, под Крещатиком?
Опрос провёл?
Голосование?
Или по твоему, кто громче верещит, тот и прав?
С чего какие-то выводы?
Пруф есть?
abaika95:
Казахстанцы делают выводы Что с гопотой надо по максимуму обрывать связи
Казахстанцы делают выводы Что с гопотой надо по максимуму обрывать связи
А тебе то какое дело, о выводах казазстанцев, сидя в бункере, под Крещатиком?
Опрос провёл?
Голосование?
Или по твоему, кто громче верещит, тот и прав?
С чего какие-то выводы?
Пруф есть?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:15
абайка уже два года весь оплеванный тут ходит, ему нравится.
даже уже умываться не посылаю, его,бесполезно, он как та которая все равно грязь найдет..
даже уже умываться не посылаю, его,бесполезно, он как та которая все равно грязь найдет..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:16
Цитата:
это тема не по вам.
abaika95:
"клиника"
"клиника"
это тема не по вам.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 225
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:16
Цитата:
Как обычно. Врешь и не краснеешь.
Хотя бы проверять научись свою методичку.
Цитата:
abaika95:
даже в здание ООН не пускают привитых спутником
даже в здание ООН не пускают привитых спутником
Как обычно. Врешь и не краснеешь.
Хотя бы проверять научись свою методичку.
Цитата:
Посольство РФ опровергло ограничения на въезд в США для привитых «Спутником V»
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:19
Цитата:
ну да, там и не привитых куча
serg kost:
abaika95: даже в здание ООН не пускают привитых спутником Как обычно. Врешь и не краснеешь.
abaika95: даже в здание ООН не пускают привитых спутником Как обычно. Врешь и не краснеешь.
ну да, там и не привитых куча
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 674
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:22
Цитата:
А у тебя до сколько, рабочий день?
Чет не понял. Ты сегодня раньше ушел? Или сверхурочно переработал?
abaika95:
Ладно всем ответил Кого надо воткнул В лужу посадил Пойду Любимый сериал "клиника" пересматривать
Ладно всем ответил Кого надо воткнул В лужу посадил Пойду Любимый сериал "клиника" пересматривать
А у тебя до сколько, рабочий день?
Чет не понял. Ты сегодня раньше ушел? Или сверхурочно переработал?
-
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