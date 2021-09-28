Отправлено: - 22:06

abaika95:

Ааа понял

abaika95:

Ничего больше не видят не слышат Ах как же это так путю об****ли в отрытую Ах как же это рашку рашкой называют Ужас ужас))

Цитата:да не, это про нумерковых от 95 и выше.Цитата:Ну да хамство ваш конёкКазахстан тут вроде никто не оскорбляет, как вы Россию.