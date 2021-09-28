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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:05
#9376
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работать дурачком абайка95
нравиться. вошел во вкус, теперь не остановить.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:06
#9377
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Цитата:
abaika95:
Ааа понял

да не, это про нумерковых от 95 и выше. :lol: Цитата:
abaika95:
Ничего больше не видят не слышат Ах как же это так путю об****ли в отрытую Ах как же это рашку рашкой называют Ужас ужас))

Ну да хамство ваш конёк ;-) Казахстан тут вроде никто не оскорбляет, как вы Россию.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:09
#9378
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Цитата:
elektron:
Казахстан тут вроде никто не оскорбляет, как вы Россию.

Просто не успевают уже
Когда я пришел тут Казахстан как хотели полоскали
А теперь бегают все и рашку отмазывают
Радостно)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:13
#9379
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Ладно всем ответил
Кого надо воткнул
В лужу посадил
Пойду Любимый сериал "клиника" пересматривать
Пока тут старый слюни пускает на форуме будет все тихо и спокойно
Фанаты вы пишите
Завтра или послезавтра прочту
Может быть отвечу может нет
На достойные вопросы отвечу точно
Девочки можете дальше держать байкот который в итоге никто не держит
В общем как всегда)
Будете шуметь приду и в угол поставлю
Может быть даже в туалет не отпущу пока не...того самого при всех...
Наказание такое будет)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:14
#9380
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Цитата:
abaika95:
Остальные также снимают и куату скидывают Вы вроде спец по куатовцам а инфой не владеете Неуд вам

Брехня, он выкладывает прогулки по городу, и старые видосы по десятому кругу :lol:
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
674
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:15
#9381
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Цитата:
abaika95:
Казахстанцы делают выводы Что с гопотой надо по максимуму обрывать связи

А тебе то какое дело, о выводах казазстанцев, сидя в бункере, под Крещатиком?
Опрос провёл?
Голосование?
Или по твоему, кто громче верещит, тот и прав?
С чего какие-то выводы?
Пруф есть?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:15
#9382
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абайка уже два года весь оплеванный тут ходит, ему нравится.
даже уже умываться не посылаю, его,бесполезно, он как та которая все равно грязь найдет..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:16
#9383
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Цитата:
abaika95:
"клиника"

это тема не по вам. :lol:
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
225
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:16
#9384
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Цитата:
abaika95:
даже в здание ООН не пускают привитых спутником

Как обычно. Врешь и не краснеешь.
Хотя бы проверять научись свою методичку.
Цитата:
Посольство РФ опровергло ограничения на въезд в США для привитых «Спутником V»
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:19
#9385
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Цитата:
serg kost:
abaika95: даже в здание ООН не пускают привитых спутником Как обычно. Врешь и не краснеешь.

ну да, там и не привитых куча ;-)
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
674
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:22
#9386
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Цитата:
abaika95:
Ладно всем ответил Кого надо воткнул В лужу посадил Пойду Любимый сериал "клиника" пересматривать

А у тебя до сколько, рабочий день?
Чет не понял. Ты сегодня раньше ушел? Или сверхурочно переработал?
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