Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 21:54
Цитата:
А вы тут причем? ))
abaika95:
Подсказываю У..
Подсказываю У..
А вы тут причем? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 21:55
опять абайка95 позорит казахов..
типа они дурачки такие клоуны..
нет, это не так.
один такой в Кустанае, абайка95 его зовут, платный провокатор.
ничего поделать нельзя, за похлебку
писюлькает он с утра до вечера тут.
воздух портит..
типа они дурачки такие клоуны..
нет, это не так.
один такой в Кустанае, абайка95 его зовут, платный провокатор.
ничего поделать нельзя, за похлебку
писюлькает он с утра до вечера тут.
воздух портит..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 21:56
Цитата:
Его последователи тут
Никто их не трогает
Также ходят по магазинам
Цитата:
На время пандемии
Скоро начнется
Цитата:
И сказал всем учить казахский потмоучто это долг а Абаев сказал что казахский скоро станет языком межнаца
Цитата:
У нас уже почти везде как бы там шурке котрый из дома не выходит не хотелось
Ха-ха-ха
maxsaf:
Куат сбежал
Куат сбежал
Его последователи тут
Никто их не трогает
Также ходят по магазинам
Цитата:
maxsaf:
переименования прекратились, мараторий,
переименования прекратились, мараторий,
На время пандемии
Скоро начнется
Цитата:
maxsaf:
президент сказал что русский язык ущемлять нельзя, потому что это оказывается официальный язык в КЗ
президент сказал что русский язык ущемлять нельзя, потому что это оказывается официальный язык в КЗ
И сказал всем учить казахский потмоучто это долг а Абаев сказал что казахский скоро станет языком межнаца
Цитата:
maxsaf:
латиница вообще фиг понять где
латиница вообще фиг понять где
У нас уже почти везде как бы там шурке котрый из дома не выходит не хотелось
Ха-ха-ха
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 673
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 21:57
Цитата:
Я понял!
А на договор о присоединении Украины к России, на клятвы вечной верности и преданности, наплевать и забыть?
Чтож, можно! А чем этот договор главные того?
Цитата:
Не вижу препятствий!
Цитата:
Ну вот ей и адресуй свои вопли...
Цитата:
Нету!
Если была бы, непременно скинул. Чтоб ты не утруждал свои мозолистые пальчики. Зато есть ссылка, что холокост есть наказание евреям за голодомор.
Заметь не коммунистам, как написано у тебя в методичке, а евреям. Это они, как оказалось, организовали голодомор. Ссылку скинуть?
Или она у тебя в методике?
Цитата:
А чей?
Инопланетянский?
Цитата:
Да ты что!? Неожиданно!
После такого признания, ожидаю появления девятого федерального округа Российской Федерации- Украинского!
Ты за свои слова отвечаешь, или как обычно, булькаешь, сидя в луже...
abaika95:
Нет в 1991 году подписан договор о непрекосновеннОсти существующих границ республик вышедших из СССР
Нет в 1991 году подписан договор о непрекосновеннОсти существующих границ республик вышедших из СССР
Я понял!
А на договор о присоединении Украины к России, на клятвы вечной верности и преданности, наплевать и забыть?
Чтож, можно! А чем этот договор главные того?
Цитата:
abaika95:
Если его сейчас пересмтривать в мирном ключе то да Украина должна вернуть запад Польше Польша должна вернуть запад и север германии
Если его сейчас пересмтривать в мирном ключе то да Украина должна вернуть запад Польше Польша должна вернуть запад и север германии
Не вижу препятствий!
Цитата:
abaika95:
Рашка должна вернуть
Рашка должна вернуть
Ну вот ей и адресуй свои вопли...
Цитата:
abaika95:
Украина не признает холокост?? Ссылку сюда
Украина не признает холокост?? Ссылку сюда
Нету!
Если была бы, непременно скинул. Чтоб ты не утруждал свои мозолистые пальчики. Зато есть ссылка, что холокост есть наказание евреям за голодомор.
Заметь не коммунистам, как написано у тебя в методичке, а евреям. Это они, как оказалось, организовали голодомор. Ссылку скинуть?
Или она у тебя в методике?
Цитата:
abaika95:
А запорожская сечь это украинский этнос? Если ты взялся спорить и доказывать то делай это по умному а не манипулируя фактами
А запорожская сечь это украинский этнос? Если ты взялся спорить и доказывать то делай это по умному а не манипулируя фактами
А чей?
Инопланетянский?
Цитата:
abaika95:
Украинский этнос это и есть исторически русские (русы) а россияне это московиты это те русские кто ушел на север из киевской Руси и собрался вокруг Москвы
Украинский этнос это и есть исторически русские (русы) а россияне это московиты это те русские кто ушел на север из киевской Руси и собрался вокруг Москвы
Да ты что!? Неожиданно!
После такого признания, ожидаю появления девятого федерального округа Российской Федерации- Украинского!
Ты за свои слова отвечаешь, или как обычно, булькаешь, сидя в луже...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 21:58
Цитата:
Казахстанцы делают выводы
Что с гопотой надо по максимуму обрывать связи
Вот рашка и визжит
Цитата:
Ты как-то рано с отпуска вышел
Отозвали
Или опять там не проверил и началось?
Ты смотри не позорь всех шурок
Лечись
maxsaf:
А вы тут причем?
А вы тут причем?
Казахстанцы делают выводы
Что с гопотой надо по максимуму обрывать связи
Вот рашка и визжит
Цитата:
alex_60:
опять абайка95 позорит казахов.. типа они дурачки такие клоуны..
опять абайка95 позорит казахов.. типа они дурачки такие клоуны..
Ты как-то рано с отпуска вышел
Отозвали
Или опять там не проверил и началось?
Ты смотри не позорь всех шурок
Лечись
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 21:58
Цитата:
Да ладно) Диас свернул деятельность в другое русло, Руза штраф отхватила, остальные по судам бегают ))
abaika95:
Его последователи тут Никто их не трогает Также ходят по магазинам
Его последователи тут Никто их не трогает Также ходят по магазинам
Да ладно) Диас свернул деятельность в другое русло, Руза штраф отхватила, остальные по судам бегают ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 21:59
сегодня абайка95 и 111
прям взасос уже. профессионалы.
прям взасос уже. профессионалы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 21:59
Цитата:
В какой школе казахский на латинице преподают?))
abaika95:
У нас уже почти везде как бы там шурке котрый из дома не выходит не хотелось Ха-ха-ха
У нас уже почти везде как бы там шурке котрый из дома не выходит не хотелось Ха-ха-ха
В какой школе казахский на латинице преподают?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:00
Россию по максимуму унижают по всем фронтам вон даже в здание ООН не пускают привитых спутником
Показывая остальным кто ещё не прозрел и общается с ней
Бегите от нее,бегите с ней дружить нельзя))
Показывая остальным кто ещё не прозрел и общается с ней
Бегите от нее,бегите с ней дружить нельзя))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:00
Цитата:
АЭС и Сбер тому примеры
abaika95:
надо по максимуму обрывать связи
надо по максимуму обрывать связи
АЭС и Сбер тому примеры
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:01
Цитата:
А 111 не учит
abaika95:
И сказал всем учить казахский потмоучто это долг
И сказал всем учить казахский потмоучто это долг
А 111 не учит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:02
Цитата:
Руза вчера на рейде была
Остальные также снимают и куату скидывают
Вы вроде спец по куатовцам а инфой не владеете
Неуд вам
Цитата:
А вы так языком но без засоса по старинке?
Ну вы то асы понятно
Цитата:
Во всех
Приезжайте и удивитесь
maxsaf:
Руза штраф отхватила, остальные по судам бегают )
Руза штраф отхватила, остальные по судам бегают )
Руза вчера на рейде была
Остальные также снимают и куату скидывают
Вы вроде спец по куатовцам а инфой не владеете
Неуд вам
Цитата:
alex_60:
прям взасос уже. профессионалы.
прям взасос уже. профессионалы.
А вы так языком но без засоса по старинке?
Ну вы то асы понятно
Цитата:
maxsaf:
В какой школе казахский на латинице преподают?)
В какой школе казахский на латинице преподают?)
Во всех
Приезжайте и удивитесь
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:03
абайка95 слабоват в полемике,
все по методичке, все его слова все знают, ничего нового,
оскорбить, сам дурак, как примитивно.
когда от себя брехать начинает,
там хоть посмеяться можно.
все по методичке, все его слова все знают, ничего нового,
оскорбить, сам дурак, как примитивно.
когда от себя брехать начинает,
там хоть посмеяться можно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:03
Цитата:
АЭС построили и сбер утвердили?))
Не торопитесь отвечать) сначала перепроверьте )
Цитата:
А Алекс кашки ест ?
Вам Макс не говорили что ябидничать не хорошо?
Ябид бьют и плакать не дают
maxsaf:
АЭС и Сбер тому примеры
АЭС и Сбер тому примеры
АЭС построили и сбер утвердили?))
Не торопитесь отвечать) сначала перепроверьте )
Цитата:
maxsaf:
А 111 не учит
А 111 не учит
А Алекс кашки ест ?
Вам Макс не говорили что ябидничать не хорошо?
Ябид бьют и плакать не дают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 22:05
Цитата:
А зачем тебе что-то придумывать умное?
Ты старый
И тебя тут мордой по лужам таскают
Но ты возвращаешься постояно за унижениями
Этого достаточно
Куда ещё ниже унижать?))
alex_60:
оскорбить, сам дурак, как примитивно. когда от себя брехать начинает, там хоть посмеяться можно.
оскорбить, сам дурак, как примитивно. когда от себя брехать начинает, там хоть посмеяться можно.
А зачем тебе что-то придумывать умное?
Ты старый
И тебя тут мордой по лужам таскают
Но ты возвращаешься постояно за унижениями
Этого достаточно
Куда ещё ниже унижать?))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: 111, Монгол Шуудан, maxsaf, elektron
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать