Отправлено: - 21:57

abaika95:

Нет в 1991 году подписан договор о непрекосновеннОсти существующих границ республик вышедших из СССР

abaika95:

Если его сейчас пересмтривать в мирном ключе то да Украина должна вернуть запад Польше Польша должна вернуть запад и север германии

abaika95:

Рашка должна вернуть

abaika95:

Украина не признает холокост?? Ссылку сюда

abaika95:

А запорожская сечь это украинский этнос? Если ты взялся спорить и доказывать то делай это по умному а не манипулируя фактами

abaika95:

Украинский этнос это и есть исторически русские (русы) а россияне это московиты это те русские кто ушел на север из киевской Руси и собрался вокруг Москвы

Цитата:Я понял!А на договор о присоединении Украины к России, на клятвы вечной верности и преданности, наплевать и забыть?Чтож, можно! А чем этот договор главные того?Цитата:Не вижу препятствий!Цитата:Ну вот ей и адресуй свои вопли...Цитата:Нету!Если была бы, непременно скинул. Чтоб ты не утруждал свои мозолистые пальчики. Зато есть ссылка, что холокост есть наказание евреям за голодомор.Заметь не коммунистам, как написано у тебя в методичке, а евреям. Это они, как оказалось, организовали голодомор. Ссылку скинуть?Или она у тебя в методике?Цитата:А чей?Инопланетянский?Цитата:Да ты что!? Неожиданно!После такого признания, ожидаю появления девятого федерального округа Российской Федерации- Украинского!Ты за свои слова отвечаешь, или как обычно, булькаешь, сидя в луже...