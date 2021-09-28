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≡ Приметы Костаная: Если положили асфальт, значит будут менять трубы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42468
Приметы Костаная: Если положили асфальт, значит будут менять трубы
Отправлено: 28.09.21 - 19:02
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Видео вскрытого асфальта в жилом массиве Амангельды на ул. Миляева в редакцию "НГ" прислал читатель Александр. По его словам, новый асфальт на этой улице положили осенью 2020 года, но ремонт улицы не предусматривал замену теплотрассы. Из-за чего местные жители опасаются постоянных проблем и раскопок.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22819
Re: Приметы Костаная: Если положили асфальт, значит будут менять...
Отправлено: 28.09.21 - 19:02
#1
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Ну это же - нормально... :lol: ;-)
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