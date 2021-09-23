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[Исправлено: Серый волк, 27.09.2021 - 17:37]

Пока специфические представители сегодняшних почти городских жителей грызут орешки твёрдых знаний в журнале "Хочу всё знать" Мы отправляемся на экскурсию.Чтоб получить базовые знания об устройстве городского транспорта достаточно всего час провести с поисковиком Google.И вся картина довольно безрадостная перед вами.Да, электротранспорт крупных городов слишком дорог.Кроме содержимого больше половину ценника стоит наклейка ЭЛЕКТРОБУС.Европейские столицы крайне осторожны, ибо бремя на избирателей никто вешать не хочет, там считать принято. Там где не принято считаться неожиданно оказалось проще.Москва вырвалась вперёд всех городов Европы в общественном транспорте.Стремительно электрифицируется и меняется до неузнаваемости каждые два года.Ещё в 2019 году только привыкли к скоростному МЦК, и начали появляться только робкие сомнительные статьи об Электробусах, а к середине 21 года уже половина города комфортабельные Электробусы.Город весь пронизан полосами для общественного, запустили два диаметра МЦД и готовят ещё три.Единые карты, бесплатные автобусы и электробусы с 1 сентября.Кругом развивается велодвижение.Можно взять вел в одном районе, проехать на нем в соседний, закинуть его в автобус, закатить в поезд МЦК, выйти в другом конце Москвы, уехать ещё дальше, не ожидая автобуса и бросить прокатный вел где удобно.Такой свободы передвижения нет почти нигде!И это очень интересно и позитивно! Например во всех московских автобусах, трамваях и электробусах нарисован велосипед и его законное бесплатное место.(в Питере пока с трудом могут понять если пытаться загрузить вело в автобус).На МЦК ещё удобнее, В поезде МЦК 12 мест для вело, и они почти никогда не пустуют. И юзают вело в МЦК крайне позитивные люди! Люди которым нравится Москва на вело!Это действительно круто и позитивно! С удовольствием использую свои навыки велотуринга и езжу в стиле Стрит.Москва для велосипеда если уметь ездить маленький город.А телепортироваться из конца в конец помогают поезда МЦК, в которых всё заточено на велосипедистов, включая даже разметку на платформах где будет дверь поезда к веломестам.В субботу, просыпаюсь рано и на вело, погода теплая и первая половина обещается без дождя.Катаю в осеннем Ботаническом саду.Он прекасен осенними красками, а по велодорожкам ещё и быстро можно менять локации.Это просто невозможно на огромной территории пешком.А с вело просто песня!Покатав в Ботаническом среди чудесных деревьев, переезжаю на ВДНХ.Тут как раз описанный выше электротранспорт исследовал.И кафе для велосипедистов.Пока пью капучино электровел заряжается быстрой зарядкой.Или можно почитать книги в публичном книжном шкафу ВДНХПросто книжный шкаф. Просто стоит. С книгами.Катаем в Останкино.После снова западная часть Ботанического и кто знает нырок под путями Ленинградки, где даже спешиваться с вело не нужно, чтоб из Ботанического попасть на Тимирязевскую.Новый сквер у самого начала Дмитровки, с старыми яблонями. Ем городские яблоки обтрясая яблони! Созревшие московские яблоки падают прямо к ногам.Далее дмитровский проезд - который тоже превратился в парк. И немного заехав в лес ТСХА катнуть, пересекаю пути рижского направления у Гражданской.Мне нужно в Динамо, прямо внутрь стадиона в спортсекцию.Минут 8 и я на месте, у стадиона. Это быстрее автобуса.Паркую вело к ещё двум десяткам на велопарковке. Пока час был внутри начался обещанный после обеда дождь. Проблема в том, что обещали осенний, а пошло нечто больше чем просто осенний.От Динамо в подземный переход, на другой стороне на остановку.Пропускаю первые два электробуса, И сажусь в тот самый ЛиАЗ, в котором выше снял заднюю часть и в котором всего человек шесть едет.Доезжаю до Белорусского вокзала, точнее не доезжаю, а выхожу до него за одну остановку, минуту на вело.И ныряю в вход со стороны Ленинградки. Так быстрее.Картой Тройка открываю проход, Первое что оказалось на платформе Аэроэкспресс.Двухэтажный Штадлер В нем действует обычная городская Тройка при проезде в Городе и вплоть до пригорода Одинцово со всеми остановками.В Штадлере есть розетка, можно заряжать электровел, но не делаю этого. Батарея ещё почти полная, а люди проходят часто на каждой остановке. С второго этажа слышна французкая речь, явно веселая компания французов катит из Шереметьево. С вело в Аэроэкспрессе мы вдвоем с девушкой, подсказываю ей на какую сторону откроется двеерь на следующей остановке. Весело болтаем.На улице дождь. У нас весело. Суббота. Наконец прыгаю на платформу, и минут десять по улицам. Под дождем в Москве комфортно. Грязных луж нет, как и ям. Просто чистая вода. Для сравнения в Дмитрове при дожде велосипедист весть уделывается грязью только отъехав от центра. Там не убирают грязь с дорог и огромные лужи.Велосипед на своем месте в поезде МЦД-1 "Иволга"Снято мной в прошедшую субботу