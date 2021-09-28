Отправлено: - 15:39

Victor Yang:

Активная - не значит продуктивная и сообразительная. Жертвы пропаганды - и не больше

Victor Yang:

Казахстанским землям по геополитической значимости до Крыма очень-очень далеко

Цитата:А других нетАктивисты как известно решают за другихЕсли болото молчит значит активисты все делают верноИ да жертвы как раз российской пропагандыКазахстанской то нет, направленной против РоссииЕсть только российская которая делает себе медвежью услугу Цитата:А никто и не ставит вопрос что Россия тут будет что-то отжиматьНаселение уже просто против всего российскогоГотовы АЭС у Японии заказывать главное чтобы не Россия его строила)Это насколько за 10 лет отношения изменились? В худшую сторону