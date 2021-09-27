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Война и мир — Л. Толстой.





Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый — Дж. Оруэлл.





Улисс — Дж. Джойс.





Невидимка — Р. Эллисон.



На маяк — В. Вульф.



Илиада — Гомер.



Гордость и предубеждение — Дж. Остин.



Кентерберийские рассказы — Дж. Чосер.



Серия книг про Гулливера — Дж. Свифт.



Middlemarch — Дж. Эллиот.



Распад — Ч. Ачебе.



Над пропастью во ржи — Дж. Сэлинджер.



Унесенные ветром — М. Митчелл.



The Great Gatsby (Великий Гетсби) — C. Фитцжеральд.



Уловка-22 — Дж. Хеллер.





Все книги из списка как и религиозная литература или юридическая должна идти с комментариями,историков,критиков,социологов и культурологовЯ убежден что и в школе нельзя преподавать литературу без обсуждения и дискуссии где учитель не всегда обязан быть авторитетомА то как у нас бывает,ты прочитал Роман вынес из него свое суждение а учитель тебя критикует за неправильное понимание))Цитата:Нечитабельно в 21 веке от слова совсемЦитата:агитка от троцкиста на сталинский СССРОбязательно должен идти с подробным комментарием с биографией автораЦитата:Вымученный постмодерн для толстолобых критиков которые видят в нем каждый своеАрт Хаус от мира литературыЦитата:Гомер,уловка,Гэтсби,над пропастью ещё понятноНо к чему тут все остальное?Это книги для хрестоматийного чтения но не как не для обязательного ознакомления