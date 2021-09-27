Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 16:13
Перечислим список востребованных произведений, с которыми стоит хотя бы ознакомиться. Часть из них их можно прочитать на сайте <noindex><div style="word-wrap:break-word;max-width:250px;">https://adebiportal.kz/kz/news</div></noindex>, а другие вы без труда найдете в библиотеке или на прилавках магазинов своего города. Читать новость
Все книги из списка как и религиозная литература или юридическая должна идти с комментариями,историков,критиков,социологов и культурологов Я убежден что и в школе нельзя преподавать литературу без обсуждения и дискуссии где учитель не всегда обязан быть авторитетом А то как у нас бывает,ты прочитал Роман вынес из него свое суждение а учитель тебя критикует за неправильное понимание))
Цитата:
Война и мир — Л. Толстой.
Нечитабельно в 21 веке от слова совсем
Цитата:
Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый — Дж. Оруэлл.
агитка от троцкиста на сталинский СССР Обязательно должен идти с подробным комментарием с биографией автора
Цитата:
Улисс — Дж. Джойс.
Вымученный постмодерн для толстолобых критиков которые видят в нем каждый свое Арт Хаус от мира литературы Цитата:
Невидимка — Р. Эллисон.
На маяк — В. Вульф.
Илиада — Гомер.
Гордость и предубеждение — Дж. Остин.
Кентерберийские рассказы — Дж. Чосер.
Серия книг про Гулливера — Дж. Свифт.
Middlemarch — Дж. Эллиот.
Распад — Ч. Ачебе.
Над пропастью во ржи — Дж. Сэлинджер.
Унесенные ветром — М. Митчелл.
The Great Gatsby (Великий Гетсби) — C. Фитцжеральд.
Уловка-22 — Дж. Хеллер.
Гомер,уловка,Гэтсби,над пропастью ещё понятно Но к чему тут все остальное? Это книги для хрестоматийного чтения но не как не для обязательного ознакомления
таноми52: по версии в журнала, есть два русских писателя. Лев Толстой с «Войной и миром» занимает 1-е место, а Владимир Набоков с «Лолитой» — четвертое.
Толстой понятно Американцы любят семейные эпичные саги Набоков какой он русский писатель? Этнически русский а Лолита абсолютно написана в американской стилистике и поднимает сугубо американские темы Странно что Достоевского нет Американцы считают психопата Достоевского зеркалом русской души Цитата:
таноми52: Это к тому, что, по мнению абаек, убогим русским нечем гордиться.
Убогой таноми кроме нации нечем гордиться Русским есть Но уж не таноми точно Цитата:
юля елиссева: А ещё стоит добавить Эпос о Гильгамеше. Именно этим эпосом вдохновлялись впоследствии копирайтеры священных книг всех авраамических религий.
Тогда логичнее "тысячеликий герой" Эта книга обьесняет почему геракл, Иисус и супермен это один и тот же персонаж появляющийся из века в век Сын бога,на земле,делает чудеса Как и Бэтмен повторяет канву Мухамеда Сирота из богатой фамилии Скитался,обучался наукам Вернулся домой и решил бороться с несправедливостью Создал собственный культ
111: Почему то нет Крестного отца и Гарри Потера..
Потомучто списки составляют по интересам Тут список составлял человек явно претендующий на мнимую интеллектуальность и вставил какие-то несравнимые вещи Типо война и мир и великий Гэтсби Как они могут быть в одном списке? Или путешествие Гулливера и уловка?? Где Френк Гербер,где Чак Поланик? Где Джек Керуак? Где Айн Рэнд? Где Филипп Дик? Стругацкие? Стивен Кинг? Артур Кларк и Айзек Азимов в конце концов? 20 век это век литературы фантастической И социальной, они определили культурный код развития человечества на сегодняшний день а они все с дворянским романом 19 века носятся
Сейчас много кто молодых в мире скажет, о чем писал Стиви в своих романах Но не любой скажет про то, что писал Толстой.. Конечно никакое не первое место.. Первое среди кучки почитателей, которые не могут абсолютно популяризировать это произведение, как того же Гарри Потера или Стивена Кинга.. Потому что им просто плевать на его произведения. Понт дороже всего..
serg kost: Кто-то тут ещё нам рассказывает о книгах
Я Не ты же чепуха котрый открыл книгу на 8 странице и доказывает что это начало
Цитата:
111: Сейчас много кто молодых в мире скажет, о чем писал Стиви в своих романах Но не любой скажет про то, что писал Толстой.. Конечно никакое не первое место.. Первое среди кучки почитателей, которые не могут абсолютно популяризировать это произведение, как того же Гарри Потера или Стивена Кинга.. Потому что им просто плевать на его произведения. Понт дороже всего..
Ненадо популизировать дворянский Роман 19 века в котором столько старых терминов и предметов что без исторического подстрчника молодым людям в 21 веке его читать невозможно Темболее пол романа читаешь переводы с французского в подстроке Это сейчас никто не осилит Сейчас и фильмы то долгие люди не могут выседить в кинотеатре не то что книгу дочитать [Исправлено: abaika95, 28.09.2021 - 15:08]
serg kost: Если считать по самым издаваемым книгам в мире, то первая десятка выглядит таким образом:
Список по Издаваемым в мире и продаваемым книгам в истории это разные вещи Темболее список не весь Коран сюда не добавили хотя в других списках он есть и код да Винчи и словарь иероглифов Синьхуа и хроники Нарнии и Наполеон Хилл и книга рекордов Гиннесса Так что надо смотреть кто список составлял у каждого он разный
Чтобы к примеру инопланетянам было легче понять человечество им надо прочитать всего 5 биографий и 5 фантастических романов за которые люди до сих пор убивают друг друга,спорят или мечтают прочитав их 1 Библия биография сына бога 2 Коран биография сподвижника бога 3 Айзексон-Стив Джобс биография современного бога 4 Тарле или Радзинский или Мережковский- Наполеон биография человека который стал богом 5 Майн Кампф биография человека который прикрывался богом
Фантастические романы стилизованные под документы и научные трактаты 1 декларация независимости США 1776 2 декларация прав человека и гражданина 1789 3 Капитал 4 Исследование о природе и причинах богатства народов 5 Атлант расправил плечи
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