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≡ Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42466
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 16:13
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Перечислим список востребованных произведений, с которыми стоит хотя бы ознакомиться. Часть из них их можно прочитать на сайте <noindex><div style="word-wrap:break-word;max-width:250px;">https://adebiportal.kz/kz/news</div></noindex>, а другие вы без труда найдете в библиотеке или на прилавках магазинов своего города.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
37
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 22:46
#15
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Дюма
Верн
Беляев
Скотт
Джек Лондон
Азимов
Бредбери
Лукьянов
Дикенсон
Сенкевич
Агата Кристи
....
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
671
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 23:41
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Автор этих строк в здравом уме? Или продвигает не продвигаемое? При совке под давлением никто не читал это дерьмо, а сейчас подавно!

Дайте-ка угадаю!
Ваша настольная книга- "Самоучитель рецептов по психиатрии и советов по фэн-шую"?
С рекламным слоганом- вам не нужно покупать все по отдельности! Теперь все- в одном флаконе!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 10:28
#17
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Все книги из списка как и религиозная литература или юридическая должна идти с комментариями,историков,критиков,социологов и культурологов
Я убежден что и в школе нельзя преподавать литературу без обсуждения и дискуссии где учитель не всегда обязан быть авторитетом
А то как у нас бывает,ты прочитал Роман вынес из него свое суждение а учитель тебя критикует за неправильное понимание))

Цитата:
Война и мир — Л. Толстой.


Нечитабельно в 21 веке от слова совсем

Цитата:
Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый — Дж. Оруэлл.

агитка от троцкиста на сталинский СССР
Обязательно должен идти с подробным комментарием с биографией автора

Цитата:
Улисс — Дж. Джойс.


Вымученный постмодерн для толстолобых критиков которые видят в нем каждый свое
Арт Хаус от мира литературы
Цитата:
Невидимка — Р. Эллисон.

На маяк — В. Вульф.

Илиада — Гомер.

Гордость и предубеждение — Дж. Остин.

Кентерберийские рассказы — Дж. Чосер.

Серия книг про Гулливера — Дж. Свифт.

Middlemarch — Дж. Эллиот.

Распад — Ч. Ачебе.

Над пропастью во ржи — Дж. Сэлинджер.

Унесенные ветром — М. Митчелл.

The Great Gatsby (Великий Гетсби) — C. Фитцжеральд.

Уловка-22 — Дж. Хеллер.


Гомер,уловка,Гэтсби,над пропастью ещё понятно
Но к чему тут все остальное?
Это книги для хрестоматийного чтения но не как не для обязательного ознакомления
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 10:37
#18
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Цитата:
таноми52:
по версии в журнала, есть два русских писателя. Лев Толстой с «Войной и миром» занимает 1-е место, а Владимир Набоков с «Лолитой» — четвертое.

Толстой понятно
Американцы любят семейные эпичные саги
Набоков какой он русский писатель? Этнически русский а Лолита абсолютно написана в американской стилистике и поднимает сугубо американские темы
Странно что Достоевского нет
Американцы считают психопата Достоевского зеркалом русской души
Цитата:
таноми52:
Это к тому, что, по мнению абаек, убогим русским нечем гордиться.

Убогой таноми кроме нации нечем гордиться
Русским есть
Но уж не таноми точно Цитата:
юля елиссева:
А ещё стоит добавить Эпос о Гильгамеше. Именно этим эпосом вдохновлялись впоследствии копирайтеры священных книг всех авраамических религий.

Тогда логичнее "тысячеликий герой"
Эта книга обьесняет почему геракл, Иисус и супермен это один и тот же персонаж появляющийся из века в век
Сын бога,на земле,делает чудеса
Как и Бэтмен повторяет канву Мухамеда
Сирота из богатой фамилии
Скитался,обучался наукам
Вернулся домой и решил бороться с несправедливостью
Создал собственный культ
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2622
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 12:44
#19
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Цитата:
abaika95:
Убогой таноми кроме нации нечем гордиться


Нифигасе!
Гордиться нацией - этого мало?!

Цитата:
abaika95:
Русским есть Но уж не таноми точно


Разве я претендую?
Это у тебя мания величия ко всем прочим маниям: считаешь, что казахам надо гордиться тобой!
Окстись, мелочь!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 13:16
#20
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Цитата:
таноми52:
Нифигасе! Гордиться нацией - этого мало?!

Цитата:
таноми52:
Это у тебя мания величия ко всем прочим маниям: считаешь, что казахам надо гордиться тобой!

Ты за чепуху тут не сидишь иногда?
А то у вас совпадает бред
Пытаешься приписать другим чего небыло
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 13:23
#21
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Цитата:
111:
Почему то нет Крестного отца и Гарри Потера..

Потомучто списки составляют по интересам
Тут список составлял человек явно претендующий на мнимую интеллектуальность и вставил какие-то несравнимые вещи
Типо война и мир и великий Гэтсби
Как они могут быть в одном списке?
Или путешествие Гулливера и уловка??
Где Френк Гербер,где Чак Поланик? Где Джек Керуак? Где Айн Рэнд? Где Филипп Дик? Стругацкие? Стивен Кинг? Артур Кларк и Айзек Азимов в конце концов? 20 век это век литературы фантастической И социальной, они определили культурный код развития человечества на сегодняшний день а они все с дворянским романом 19 века носятся
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
218
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 13:29
#22
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Кто-то тут ещё нам рассказывает о книгах...
Цитата:
abaika95: Бека почитай.......С первых страниц идёт рассказ о службе Момышулы в военкомате


[Исправлено: serg kost, 28.09.2021 - 13:30]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2830
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 13:33
#23
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Цитата:
abaika95:
Стивен Кинг?

Сейчас много кто молодых в мире скажет, о чем писал Стиви в своих романах
Но не любой скажет про то, что писал Толстой..
Конечно никакое не первое место..
Первое среди кучки почитателей, которые не могут абсолютно популяризировать это произведение, как того же Гарри Потера или Стивена Кинга..
Потому что им просто плевать на его произведения.
Понт дороже всего..
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
218
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 13:43
#24
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Если считать по самым издаваемым книгам в мире, то первая десятка выглядит таким образом:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 15:07
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Кто-то тут ещё нам рассказывает о книгах

Я
Не ты же чепуха котрый открыл книгу на 8 странице и доказывает что это начало

Цитата:
111:
Сейчас много кто молодых в мире скажет, о чем писал Стиви в своих романах Но не любой скажет про то, что писал Толстой.. Конечно никакое не первое место.. Первое среди кучки почитателей, которые не могут абсолютно популяризировать это произведение, как того же Гарри Потера или Стивена Кинга.. Потому что им просто плевать на его произведения. Понт дороже всего..

Ненадо популизировать дворянский Роман 19 века в котором столько старых терминов и предметов что без исторического подстрчника молодым людям в 21 веке его читать невозможно
Темболее пол романа читаешь переводы с французского в подстроке
Это сейчас никто не осилит
Сейчас и фильмы то долгие люди не могут выседить в кинотеатре не то что книгу дочитать
[Исправлено: abaika95, 28.09.2021 - 15:08]

[Исправлено: abaika95, 28.09.2021 - 15:10]

[Исправлено: abaika95, 28.09.2021 - 15:11]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 15:17
#26
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Цитата:
serg kost:
Если считать по самым издаваемым книгам в мире, то первая десятка выглядит таким образом:

Список по Издаваемым в мире и продаваемым книгам в истории это разные вещи
Темболее список не весь
Коран сюда не добавили хотя в других списках он есть и код да Винчи и словарь иероглифов Синьхуа и хроники Нарнии и Наполеон Хилл и книга рекордов Гиннесса
Так что надо смотреть кто список составлял у каждого он разный
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 16:03
#27
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Чтобы к примеру инопланетянам было легче понять человечество им надо прочитать всего 5 биографий и 5 фантастических романов за которые люди до сих пор убивают друг друга,спорят или мечтают прочитав их
1 Библия биография сына бога
2 Коран биография сподвижника бога
3 Айзексон-Стив Джобс биография современного бога
4 Тарле или Радзинский или Мережковский- Наполеон биография человека который стал богом
5 Майн Кампф биография человека который прикрывался богом

Фантастические романы стилизованные под документы и научные трактаты
1 декларация независимости США 1776
2 декларация прав человека и гражданина 1789
3 Капитал
4 Исследование о природе и причинах богатства народов
5 Атлант расправил плечи
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
218
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 28.09.21 - 16:13
#28
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Цитата:
abaika95:
Не ты же котрый открыл книгу на 8 странице и доказывает что это начало
Ну ты вообще книгу не открывал.
Тебе сфотографировать 7-ю страницу? На ней заканчивается вступление автора.
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