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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:15
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:16
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:27
Блин, взял какое то лате, он мне молоко налил..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:30
Цитата:
Так это и есть 40 мл кофе, остальное - молоко с пеной.
111:
взял какое то лате, он мне молоко налил..
взял какое то лате, он мне молоко налил..
Так это и есть 40 мл кофе, остальное - молоко с пеной.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:35
Цитата:
Не, одно молоко и даже без ложки, но я взял двойной шоколад еще, уф, глазки от кофе аж выпучились..
Victor Yang:
Так это и есть 40 мл кофе
Так это и есть 40 мл кофе
Не, одно молоко и даже без ложки, но я взял двойной шоколад еще, уф, глазки от кофе аж выпучились..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:36
Цитата:
Цитата:
Так банят или нет? По какому принципу одних банят, а других не банят?
Вот ты, как знаток хохляцкой темы, и рассказал бы тут. Всем интересно будет, а не только мне.
Цитата:
[Исправлено: serg kost, 28.09.2021 - 15:40]
abaika95:
Цитата:
куча роликов в Ютюбе со словом хохол?
Так банят или нет? По какому принципу одних банят, а других не банят?
Вот ты, как знаток хохляцкой темы, и рассказал бы тут. Всем интересно будет, а не только мне.
Цитата:
о чем я писал.......в 1991 году подписан договор о непрекосновеннОсти существующих границ республик вышедших из СССР Если его сейчас пересмтривать в мирном ключе то да Польша должна вернуть запад и север германии
[Исправлено: serg kost, 28.09.2021 - 15:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:39
Цитата:
А других нет
Активисты как известно решают за других
Если болото молчит значит активисты все делают верно
И да жертвы как раз российской пропаганды
Казахстанской то нет, направленной против России
Есть только российская которая делает себе медвежью услугу Цитата:
А никто и не ставит вопрос что Россия тут будет что-то отжимать
Население уже просто против всего российского
Готовы АЭС у Японии заказывать главное чтобы не Россия его строила)
Это насколько за 10 лет отношения изменились? В худшую сторону
Victor Yang:
Активная - не значит продуктивная и сообразительная. Жертвы пропаганды - и не больше
Активная - не значит продуктивная и сообразительная. Жертвы пропаганды - и не больше
А других нет
Активисты как известно решают за других
Если болото молчит значит активисты все делают верно
И да жертвы как раз российской пропаганды
Казахстанской то нет, направленной против России
Есть только российская которая делает себе медвежью услугу Цитата:
Victor Yang:
Казахстанским землям по геополитической значимости до Крыма очень-очень далеко
Казахстанским землям по геополитической значимости до Крыма очень-очень далеко
А никто и не ставит вопрос что Россия тут будет что-то отжимать
Население уже просто против всего российского
Готовы АЭС у Японии заказывать главное чтобы не Россия его строила)
Это насколько за 10 лет отношения изменились? В худшую сторону
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:41
Цитата:
Ты русофоб видать
Что за вопросы у тебя русофобские постояно?
serg kost:
Так банят или нет? По какому принципу одних банят, а других не банят? Вот ты, как знаток хохляцкой темы, и рассказал бы тут. Всем интересно будет, а не только мне. Цитата:
Так банят или нет? По какому принципу одних банят, а других не банят? Вот ты, как знаток хохляцкой темы, и рассказал бы тут. Всем интересно будет, а не только мне. Цитата:
Ты русофоб видать
Что за вопросы у тебя русофобские постояно?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:43
Цитата:
Откуда дровишки?
Япония сама АЭС построить в обозримом будущем не сможет .
Готовы АЭС у Японии заказывать
Откуда дровишки?
Япония сама АЭС построить в обозримом будущем не сможет .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:43
Цитата:
Ты так неумело пытаешься выкрутится?
Или ты серьезно не понимаешь что Ютюб и Фейсбук это разные площадки?))
serg kost: Все началось с того, что администрация соцсети Facebook заблокировала на неделю аккаунт писателя Эдуарда Багирова за использование выражения "несчастные хохлы".Цитата:
serg kost:
Так банят или нет? По какому принципу одних банят, а других не банят?
Так банят или нет? По какому принципу одних банят, а других не банят?
Ты так неумело пытаешься выкрутится?
Или ты серьезно не понимаешь что Ютюб и Фейсбук это разные площадки?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:44
Цитата:
Так ты сам ответа не знаешь? Почему банят выборочно?
abaika95:
Что за вопросы у тебя
Что за вопросы у тебя
Так ты сам ответа не знаешь? Почему банят выборочно?
(Полноправные пользователи)
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- Краснодар
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- 06.07.18
- Сообщений:
- 3740
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:52
Цитата:
a.radikal.ru/a43/2109/2b/ec86c1389943.jpg
[Исправлено: Гога, 28.09.2021 - 13:00]
111:
a.radikal.ru/a43/2109/2b/ec86c1389943.jpg
[Исправлено: Гога, 28.09.2021 - 13:00]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:59
Цитата:
Зато есть российские Дождь, Эхо, Новая газета, есть западные СМИ, грузинские и украинские.
[Исправлено: Victor Yang, 28.09.2021 - 16:04]
abaika95:
Казахстанской то нет, направленной против России
Казахстанской то нет, направленной против России
Зато есть российские Дождь, Эхо, Новая газета, есть западные СМИ, грузинские и украинские.
[Исправлено: Victor Yang, 28.09.2021 - 16:04]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 16:07
Цитата:
Может потомучто Ютюб это не Фейсбук?
И почему тут модер банит за слово на букву М а на Х не банит?
Подумай на досуге
Только не торопись с ответом
Взвесь всё,поразмысли только потом отвечай)Цитата:
Они где-то доказывали что земли Казахстану подарила Россия и вообще у Казахов небыло своего государтва да и вообще в Казахстане националисты правят бал?)
serg kost:
Так ты сам ответа не знаешь? Почему банят выборочно?
Так ты сам ответа не знаешь? Почему банят выборочно?
Может потомучто Ютюб это не Фейсбук?
И почему тут модер банит за слово на букву М а на Х не банит?
Подумай на досуге
Только не торопись с ответом
Взвесь всё,поразмысли только потом отвечай)Цитата:
Victor Yang:
Зато есть российские Дождь, Эхо, Новая газета, есть западные СМИ, грузинские и украинские.
Зато есть российские Дождь, Эхо, Новая газета, есть западные СМИ, грузинские и украинские.
Они где-то доказывали что земли Казахстану подарила Россия и вообще у Казахов небыло своего государтва да и вообще в Казахстане националисты правят бал?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 16:10
Свежее про АЭС:
Цитата:
Цитата:
Эксперты еще раз оценили идею строительства АЭС в Казахстане
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