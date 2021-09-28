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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 620 из 620«1...618619620
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2830
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:15
#9286
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А сейчас выбираем кофе...

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2830
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:16
#9287
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Выбрал какое то дивное ванильное капучино..



Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2830
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:27
#9288
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Блин, взял какое то лате, он мне молоко налил..
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:30
#9289
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Цитата:
111:
взял какое то лате, он мне молоко налил..

Так это и есть 40 мл кофе, остальное - молоко с пеной.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2830
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:35
#9290
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Цитата:
Victor Yang:
Так это и есть 40 мл кофе

Не, одно молоко и даже без ложки, но я взял двойной шоколад еще, уф, глазки от кофе аж выпучились..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
218
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:36
#9291
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
куча роликов в Ютюбе со словом хохол?

Так банят или нет? По какому принципу одних банят, а других не банят?
Вот ты, как знаток хохляцкой темы, и рассказал бы тут. Всем интересно будет, а не только мне.
Цитата:
о чем я писал.......в 1991 году подписан договор о непрекосновеннОсти существующих границ республик вышедших из СССР Если его сейчас пересмтривать в мирном ключе то да Польша должна вернуть запад и север германии


[Исправлено: serg kost, 28.09.2021 - 15:40]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:39
#9292
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Цитата:
Victor Yang:
Активная - не значит продуктивная и сообразительная. Жертвы пропаганды - и не больше

А других нет
Активисты как известно решают за других
Если болото молчит значит активисты все делают верно
И да жертвы как раз российской пропаганды
Казахстанской то нет, направленной против России
Есть только российская которая делает себе медвежью услугу Цитата:
Victor Yang:
Казахстанским землям по геополитической значимости до Крыма очень-очень далеко

А никто и не ставит вопрос что Россия тут будет что-то отжимать
Население уже просто против всего российского
Готовы АЭС у Японии заказывать главное чтобы не Россия его строила)
Это насколько за 10 лет отношения изменились? В худшую сторону
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:41
#9293
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Цитата:
serg kost:
Так банят или нет? По какому принципу одних банят, а других не банят? Вот ты, как знаток хохляцкой темы, и рассказал бы тут. Всем интересно будет, а не только мне. Цитата:

Ты русофоб видать
Что за вопросы у тебя русофобские постояно?
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
218
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:43
#9294
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Цитата:
Готовы АЭС у Японии заказывать

Откуда дровишки?
Япония сама АЭС построить в обозримом будущем не сможет .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:43
#9295
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Цитата:
serg kost: Все началось с того, что администрация соцсети Facebook заблокировала на неделю аккаунт писателя Эдуарда Багирова за использование выражения "несчастные хохлы".
Цитата:
serg kost:
Так банят или нет? По какому принципу одних банят, а других не банят?

Ты так неумело пытаешься выкрутится?
Или ты серьезно не понимаешь что Ютюб и Фейсбук это разные площадки?))
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
218
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:44
#9296
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Цитата:
abaika95:
Что за вопросы у тебя

Так ты сам ответа не знаешь? Почему банят выборочно?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3740
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:52
#9297
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Цитата:
111:

a.radikal.ru/a43/2109/2b/ec86c1389943.jpg

[Исправлено: Гога, 28.09.2021 - 13:00]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 15:59
#9298
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Цитата:
abaika95:
Казахстанской то нет, направленной против России

Зато есть российские Дождь, Эхо, Новая газета, есть западные СМИ, грузинские и украинские.

[Исправлено: Victor Yang, 28.09.2021 - 16:04]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 16:07
#9299
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Цитата:
serg kost:
Так ты сам ответа не знаешь? Почему банят выборочно?

Может потомучто Ютюб это не Фейсбук?
И почему тут модер банит за слово на букву М а на Х не банит?
Подумай на досуге
Только не торопись с ответом
Взвесь всё,поразмысли только потом отвечай)Цитата:
Victor Yang:
Зато есть российские Дождь, Эхо, Новая газета, есть западные СМИ, грузинские и украинские.

Они где-то доказывали что земли Казахстану подарила Россия и вообще у Казахов небыло своего государтва да и вообще в Казахстане националисты правят бал?)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
218
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 16:10
#9300
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Свежее про АЭС:
Цитата:
Эксперты еще раз оценили идею строительства АЭС в Казахстане

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