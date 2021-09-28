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≡ Хозяйка костанайского ресторана оспорила штраф, наложенный после рейда мониторинговой группы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42464
Хозяйка костанайского ресторана оспорила штраф, наложенный после рейда мониторинговой группы
Отправлено: 28.09.21 - 12:28
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Как оказалось проверка была проведена с грубыми нарушениями. В частности ее не зарегистрировали на портале InfoKazakhstan, хотя этого требует Алгоритм действий, утвержденный МВК.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22816
Re: Хозяйка костанайского ресторана оспорила штраф, наложенный...
Отправлено: 28.09.21 - 12:28
#1
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Хороший адвокат - Марина Попова... :lol:
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4850
Re: Хозяйка костанайского ресторана оспорила штраф, наложенный...
Отправлено: 28.09.21 - 12:38
#2
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Адвокат Марина Попова, я вам аплодирую стоя! Был со мной тогда такой адвокат, они бежали бы поджав хвосты,
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