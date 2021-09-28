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≡ США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42464
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:27
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С ноября в США вступят новые правила для въезда иностранных туристов: в страну не смогут въехать иностранные граждане, привитые от коронавируса вакцинами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12387
Re: США запретит въезд иностранцам, вакцинированным...
Отправлено: 28.09.21 - 12:15
#15
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Цитата:
возможности постоянного производства вакцины в соответствии с необходимыми стандартами.

А одобренную вакцину сколько утилизировали - никто не считал?)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
438
Re: США запретит въезд иностранцам, вакцинированным...
Отправлено: 28.09.21 - 12:38
#16
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Цитата:
yudjin:
Шо же Юлька ты так кипятком ссышь,


Имей совесть! Или за политику пупкина опустился до оскорбления девушки?
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