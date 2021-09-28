Отправлено: - 10:39

Victor Yang:

ока что жертва пропаганды - ты, только с другой с

[Исправлено: юля елиссева, 28.09.2021 - 10:40]

Цитата:уважаемый, надень ватник, затопи печку, включи зомбоящик с 1 каналом и кайфуй от путинской пропаганды и от того, что отныне ты в цивилизованные страны невыездной!