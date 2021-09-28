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≡ США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42464
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:27
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С ноября в США вступят новые правила для въезда иностранных туристов: в страну не смогут въехать иностранные граждане, привитые от коронавируса вакцинами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2264
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:27
#1
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Все правильно! Коли привился гуаном, поддавшись кремлёвской пропаганде - сиди дома и в цивилизованные страны не суйся!

[Исправлено: юля елиссева, 28.09.2021 - 10:36]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14391
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:37
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Коли привился гуаном, поддавшись кремлёвской пропаганде - сиди дома

Пока что жертва пропаганды - ты, только с другой стороны. И сомнения в качестве вакцины ничем не обоснованы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2264
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:39
#3
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Цитата:
Victor Yang:
ока что жертва пропаганды - ты, только с другой с

уважаемый, надень ватник, затопи печку, включи зомбоящик с 1 каналом и кайфуй от путинской пропаганды и от того, что отныне ты в цивилизованные страны невыездной!

[Исправлено: юля елиссева, 28.09.2021 - 10:40]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10155
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:39
#4
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Где гражданский аналитик от НГ?
Давай бомби что США это специально сделали чтобы россиян не пускать))
А Россияне знали об этом поэтому навязали всем свою вакцину чтобы никто не ездил в США))))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2029
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:40
#5
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Цитата:
юля елиссева:
сиди дома


Токаев, наверное, поэтому и не поехал на саммит ООН: выступал в режиме онлайн. Он и многие казахские гос.чиновники публично, на камеру привились российским "Спутником": теперь, что: - они не вьездные в США и Евросоюз??
Бред, какой то?? А, миллионы привитых этой вакциной, по всему миру??

[Исправлено: ACROS, 28.09.2021 - 10:42]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2264
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:43
#6
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Цитата:
ACROS:
теперь, что: - они не вьездные в США и Евросоюз??

Совершенно верно! Любишь Путина, показал ему свою верность, значит сиди дома.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2264
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:50
#7
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Цитата:
ACROS:
Бред, какой то?? А, миллионы привитых этой вакциной, по всему миру??

Благодаря геббельсовской пропаганде, в свое время, миллионы немцев искренне любили и боготворили Гитлера. Отрезевление потом было очень тяжелым. Нынешняя кремлевская пропаганда гораздо более изощренная и оголтелая. Теперь миллионы людей, уколовшиеся Спутником и ставшие невыездными, задумаются, а стоило ли верить слепо тому, что говорят по телевизору. Пришла пора отрезвления.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2154
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 11:14
#8
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Цитата:
ACROS:
Он и многие казахские гос.чиновники публично, на камеру привились российским "Спутником": теперь, что: - они не вьездные в США и Евросоюз??

Речь идёт про посещение США туристами.
К главам государств и правительств, дипломатам, морякам, студентам обучающимся в американских ВУЗах, гражданам посещающим США в целях служебной необходимости это не относится.

[Исправлено: Нурбанчик, 28.09.2021 - 11:22]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7780
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 11:23
#9
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Цитата:
юля елиссева:

Шо же Юлька ты так кипятком ссышь, как будто из Америк этих не вылазишь? Дюже смешно выглядишь в своей никчёмный ненависти.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14391
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 11:33
#10
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Цитата:
юля елиссева:
что отныне ты в цивилизованные страны невыездной!

Два вопроса - как часто до пандемии ты ездила в США и Европу? Второй вопрос: кроме названия саму статью читаешь?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2154
Re: США запретит въезд иностранцам, вакцинированным...
Отправлено: 28.09.21 - 11:39
#11
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Цитата:
юля елиссева:
Теперь миллионы людей, уколовшиеся Спутником и ставшие невыездными, задумаются, а стоило ли верить слепо тому, что говорят по телевизору. Пришла пора отрезвления

Да уж, мадам, с вами то самой все в порядке?
В странах где прививают одобренными Pfizer и Moderna, не все ещё граждане привиты.
В целом по оценке ВОЗ, вакцин в мире, включая китайские и российские, изготовлено в количестве чтобы полностью вакцинировать не более 40% населения Земли. Такими темпами, только через полгода, по оценке ВОЗ, вакцинировать возможно будет 75% населения планеты.
Ну а вы дальше ждите Pfizer и Moderna, раз переживаете за туристов которые не смогут посетить США. :-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2264
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 11:48
#12
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Цитата:
Нурбанчик:
Ну а вы дальше ждите Pfizer и Moderna

Я привилась одобренной ВОЗ вакциной от Синовака. Конечно, если бы была возможность привилась бы вакциной производства США или Западной Европы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22816
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 11:53
#13
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Цитата:
юля елиссева:
- сиди дома и в цивилизованные страны не суйся!

Цитата:
abaika95:
чтобы никто не ездил в США))))

УУтебя, с Юлей, билет, в США, на
субботу. Я знаю... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12387
Re: США запретит въезд иностранцам, вакцинированным...
Отправлено: 28.09.21 - 12:12
#14
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Цитата:
сославшись на озабоченность по поводу производственной практики на предприятиях в России

А что там не так? Мало сотрудников-геев и афроамериканцев? А если Казвак одобрят, то там на производстве значит всех поровну что-ли? :lol:
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