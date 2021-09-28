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США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42464
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:27
С ноября в США вступят новые правила для въезда иностранных туристов: в страну не смогут въехать иностранные граждане, привитые от коронавируса вакцинами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2264
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:27
Все правильно! Коли привился гуаном, поддавшись кремлёвской пропаганде - сиди дома и в цивилизованные страны не суйся!
[Исправлено: юля елиссева, 28.09.2021 - 10:36]
[Исправлено: юля елиссева, 28.09.2021 - 10:36]
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:37
Цитата:
Пока что жертва пропаганды - ты, только с другой стороны. И сомнения в качестве вакцины ничем не обоснованы.
юля елиссева:
Коли привился гуаном, поддавшись кремлёвской пропаганде - сиди дома
Коли привился гуаном, поддавшись кремлёвской пропаганде - сиди дома
Пока что жертва пропаганды - ты, только с другой стороны. И сомнения в качестве вакцины ничем не обоснованы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2264
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:39
Цитата:
уважаемый, надень ватник, затопи печку, включи зомбоящик с 1 каналом и кайфуй от путинской пропаганды и от того, что отныне ты в цивилизованные страны невыездной!
[Исправлено: юля елиссева, 28.09.2021 - 10:40]
Victor Yang:
ока что жертва пропаганды - ты, только с другой с
ока что жертва пропаганды - ты, только с другой с
уважаемый, надень ватник, затопи печку, включи зомбоящик с 1 каналом и кайфуй от путинской пропаганды и от того, что отныне ты в цивилизованные страны невыездной!
[Исправлено: юля елиссева, 28.09.2021 - 10:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10155
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:39
Где гражданский аналитик от НГ?
Давай бомби что США это специально сделали чтобы россиян не пускать))
А Россияне знали об этом поэтому навязали всем свою вакцину чтобы никто не ездил в США))))
Давай бомби что США это специально сделали чтобы россиян не пускать))
А Россияне знали об этом поэтому навязали всем свою вакцину чтобы никто не ездил в США))))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2029
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:40
Цитата:
Токаев, наверное, поэтому и не поехал на саммит ООН: выступал в режиме онлайн. Он и многие казахские гос.чиновники публично, на камеру привились российским "Спутником": теперь, что: - они не вьездные в США и Евросоюз??
Бред, какой то?? А, миллионы привитых этой вакциной, по всему миру??
[Исправлено: ACROS, 28.09.2021 - 10:42]
юля елиссева:
сиди дома
сиди дома
Токаев, наверное, поэтому и не поехал на саммит ООН: выступал в режиме онлайн. Он и многие казахские гос.чиновники публично, на камеру привились российским "Спутником": теперь, что: - они не вьездные в США и Евросоюз??
Бред, какой то?? А, миллионы привитых этой вакциной, по всему миру??
[Исправлено: ACROS, 28.09.2021 - 10:42]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2264
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:43
Цитата:
Совершенно верно! Любишь Путина, показал ему свою верность, значит сиди дома.
ACROS:
теперь, что: - они не вьездные в США и Евросоюз??
теперь, что: - они не вьездные в США и Евросоюз??
Совершенно верно! Любишь Путина, показал ему свою верность, значит сиди дома.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2264
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 10:50
Цитата:
Благодаря геббельсовской пропаганде, в свое время, миллионы немцев искренне любили и боготворили Гитлера. Отрезевление потом было очень тяжелым. Нынешняя кремлевская пропаганда гораздо более изощренная и оголтелая. Теперь миллионы людей, уколовшиеся Спутником и ставшие невыездными, задумаются, а стоило ли верить слепо тому, что говорят по телевизору. Пришла пора отрезвления.
ACROS:
Бред, какой то?? А, миллионы привитых этой вакциной, по всему миру??
Бред, какой то?? А, миллионы привитых этой вакциной, по всему миру??
Благодаря геббельсовской пропаганде, в свое время, миллионы немцев искренне любили и боготворили Гитлера. Отрезевление потом было очень тяжелым. Нынешняя кремлевская пропаганда гораздо более изощренная и оголтелая. Теперь миллионы людей, уколовшиеся Спутником и ставшие невыездными, задумаются, а стоило ли верить слепо тому, что говорят по телевизору. Пришла пора отрезвления.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2154
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 11:14
Цитата:
Речь идёт про посещение США туристами.
К главам государств и правительств, дипломатам, морякам, студентам обучающимся в американских ВУЗах, гражданам посещающим США в целях служебной необходимости это не относится.
[Исправлено: Нурбанчик, 28.09.2021 - 11:22]
ACROS:
Он и многие казахские гос.чиновники публично, на камеру привились российским "Спутником": теперь, что: - они не вьездные в США и Евросоюз??
Он и многие казахские гос.чиновники публично, на камеру привились российским "Спутником": теперь, что: - они не вьездные в США и Евросоюз??
Речь идёт про посещение США туристами.
К главам государств и правительств, дипломатам, морякам, студентам обучающимся в американских ВУЗах, гражданам посещающим США в целях служебной необходимости это не относится.
[Исправлено: Нурбанчик, 28.09.2021 - 11:22]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7780
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 11:23
Цитата:
Шо же Юлька ты так кипятком ссышь, как будто из Америк этих не вылазишь? Дюже смешно выглядишь в своей никчёмный ненависти.
юля елиссева:
Шо же Юлька ты так кипятком ссышь, как будто из Америк этих не вылазишь? Дюже смешно выглядишь в своей никчёмный ненависти.
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 11:33
Цитата:
Два вопроса - как часто до пандемии ты ездила в США и Европу? Второй вопрос: кроме названия саму статью читаешь?
юля елиссева:
что отныне ты в цивилизованные страны невыездной!
что отныне ты в цивилизованные страны невыездной!
Два вопроса - как часто до пандемии ты ездила в США и Европу? Второй вопрос: кроме названия саму статью читаешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2154
Re: США запретит въезд иностранцам, вакцинированным...
Отправлено: 28.09.21 - 11:39
Цитата:
Да уж, мадам, с вами то самой все в порядке?
В странах где прививают одобренными Pfizer и Moderna, не все ещё граждане привиты.
В целом по оценке ВОЗ, вакцин в мире, включая китайские и российские, изготовлено в количестве чтобы полностью вакцинировать не более 40% населения Земли. Такими темпами, только через полгода, по оценке ВОЗ, вакцинировать возможно будет 75% населения планеты.
Ну а вы дальше ждите Pfizer и Moderna, раз переживаете за туристов которые не смогут посетить США.
юля елиссева:
Теперь миллионы людей, уколовшиеся Спутником и ставшие невыездными, задумаются, а стоило ли верить слепо тому, что говорят по телевизору. Пришла пора отрезвления
Теперь миллионы людей, уколовшиеся Спутником и ставшие невыездными, задумаются, а стоило ли верить слепо тому, что говорят по телевизору. Пришла пора отрезвления
Да уж, мадам, с вами то самой все в порядке?
В странах где прививают одобренными Pfizer и Moderna, не все ещё граждане привиты.
В целом по оценке ВОЗ, вакцин в мире, включая китайские и российские, изготовлено в количестве чтобы полностью вакцинировать не более 40% населения Земли. Такими темпами, только через полгода, по оценке ВОЗ, вакцинировать возможно будет 75% населения планеты.
Ну а вы дальше ждите Pfizer и Moderna, раз переживаете за туристов которые не смогут посетить США.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2264
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 11:48
Цитата:
Я привилась одобренной ВОЗ вакциной от Синовака. Конечно, если бы была возможность привилась бы вакциной производства США или Западной Европы.
Нурбанчик:
Ну а вы дальше ждите Pfizer и Moderna
Ну а вы дальше ждите Pfizer и Moderna
Я привилась одобренной ВОЗ вакциной от Синовака. Конечно, если бы была возможность привилась бы вакциной производства США или Западной Европы.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22816
США запретит въезд иностранцам, вакцинированным "Спутником V"
Отправлено: 28.09.21 - 11:53
Цитата:
Цитата:
УУтебя, с Юлей, билет, в США, на
субботу. Я знаю...
юля елиссева:
- сиди дома и в цивилизованные страны не суйся!
- сиди дома и в цивилизованные страны не суйся!
Цитата:
abaika95:
чтобы никто не ездил в США))))
чтобы никто не ездил в США))))
УУтебя, с Юлей, билет, в США, на
субботу. Я знаю...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12387
Re: США запретит въезд иностранцам, вакцинированным...
Отправлено: 28.09.21 - 12:12
Цитата:
А что там не так? Мало сотрудников-геев и афроамериканцев? А если Казвак одобрят, то там на производстве значит всех поровну что-ли?
сославшись на озабоченность по поводу производственной практики на предприятиях в России
А что там не так? Мало сотрудников-геев и афроамериканцев? А если Казвак одобрят, то там на производстве значит всех поровну что-ли?
-
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