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≡ Легкоатлеты из Костанайской области стали призерами Astana Marathon 2021
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42464
Легкоатлеты из Костанайской области стали призерами Astana Marathon 2021
Отправлено: 28.09.21 - 11:35
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В программе традиционного старта, посвященного в этом году 30-летию Независимости Республики Казахстан, были предусмотрены две дистанции - классический марафон 42 км 195 км и 10 км.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
663
Re: Легкоатлеты из Костанайской области стали призерами Astana...
Отправлено: 28.09.21 - 11:35
#1
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10 км за 31 минуту - быстро. Я летом 10 км бегал за 59 минут)
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