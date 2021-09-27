Отправлено: - 11:47

yudjin:

Или они по прежнему уверовали в то, что вакцинированные не болеют? На самом деле заражаются, болеют... ещё и как. У меня в коллективе ТРОЕ полностью привитых только вышли с больничных

yudjin:

Они болели и статус был красный. А теперь больные и зелёные они могут свободно ходить где угодно и заражать?

Охотник:

А через год что опять за дозой бежать и так каждый год?

Цитата:Вакцина по всей видимости на какое-то время ослабляет иммунитет и в этот момент люди уверовав в свою неуезвимость начинают игнорировать меры предосторожностиЦитата:Все правильноПока болел был красныйВыздоровел вновь получает зеленый и свободный проходЦитата:Да вакцина так и работает