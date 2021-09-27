По-моему, некоторые уже заигрались в ашики. Или они по прежнему уверовали в то, что вакцинированные не болеют? На самом деле заражаются, болеют... ещё и как. У меня в коллективе ТРОЕ полностью привитых только вышли с больничных. Они болели и статус был красный. А теперь больные и зелёные они могут свободно ходить где угодно и заражать?
Вакцина не ослабляет иммунитет. Если вирус уже начал размножение в организме перед прививкой, значит иммунитет уже был ослаблен. И тогда прививка может дополнительно ослабить иммунитет. Поэтому нельзя прививаться людям с признаками простуды. Привитые также не защищены от вируса, если сами убивают свой иммунитет переохлаждением, переутомлением, недосыпание и стрессами. Тогда никакие прививки не спасут от заражения. Это же касается и гриппа, и любых ОРВИ.
Объясняю для малолетних. Вакцина, по народному прививка, первое время даёт сильную нагрузку на организм в целом, и на иммунитет в частности. Отсюда у большинства привитых первое время после вакцинации температура, слабость и другие болезненные реакции. Организм усиленно пытается выработкой антител нейтрализовать вакцину А если иммунитет до вакцинации уже был ослаблен, и вирус начал свое чёрное дело, то нагрузка на организм удваивается. Иммунитет тогда может не справиться с вирусом, и привитый человек заболевает почти сразу после прививки. Спутнику нужно две недели после второй дозы, чтобы иммунитет заработал против вируса в полную силу. Менее двух недель человека везде считают привитым только одной дозой
интересно вот что. Повторные прививки обязывают делать через полгода. Т.е. вакцина в организме работает 6 месяцев. А почему по заявлению главного санитара зеленый цвет сохраняется год? Ведь по логике он должен быть тоже полгода. Противоречие налицо. Тогда и вакцинируйте повторно через год, а не через 6 месяцев.
Уровень антител заметно снижается через полгода. И ещё сильнее через год. Кто-то и без прививок не заболеет, если прислушивается к сигналам своего организма, и вовремя устраняет бреши своего иммунитета. Кто-то и привитый будет болеть. А наверху решают о повторной вакцинации субъективно, по своему разумению.
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