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«Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу сотрудника департамента полиции, обвиняемого в убийстве, начался в Костанае
«Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу сотрудника департамента полиции, обвиняемого в убийстве, начался в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42464
«Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу сотрудника департамента полиции, обвиняемого в убийстве, начался в Костанае
Отправлено: 27.09.21 - 11:51
Предварительное слушание по уголовному делу в отношении 38-летнего Руслана КЛЫШЕВА прошло в СМУС Костанайской области. Он обвиняется в том, что в ночь с 7 на 8 марта 2021 года застрелил из ружья своего знакомого Ермека Омарова.
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«Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу сотрудника департамента полиции, обвиняемого в убийстве, начался в Костанае
Отправлено: 27.09.21 - 11:51
Клышева, немедленно - оправдать...
[Исправлено: drakon, 27.09.2021 - 11:52]
[Исправлено: drakon, 27.09.2021 - 11:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10155
Re: «Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу...
Отправлено: 27.09.21 - 12:04
Казах обиделся на Казаха за то что тот, оскорбил лиц цыганской национальности....
Интернационализм во всей красе
Интернационализм во всей красе
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2264
Re: «Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу...
Отправлено: 27.09.21 - 14:16
Рано или поздно Омарова кто-нибудь бы да убил. Он сам нашел свою пулю. Наверное уверовал в свою неуязвимость неудавшийся боксер и стоматолог.
Re: «Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу...
Отправлено: 27.09.21 - 14:28
Цитата:
Омаров выбросил вперед правую руку, Клышев воспринял это как угрозу в свой адрес, потому что думал, что у него в руках оружие, поэтому выстрелил.
Подумал... поэтому выстрелил.
А что? Думать,есть чем?...
Омаров выбросил вперед правую руку, Клышев воспринял это как угрозу в свой адрес, потому что думал, что у него в руках оружие, поэтому выстрелил.
Подумал... поэтому выстрелил.
А что? Думать,есть чем?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11676
Re: «Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу...
Отправлено: 27.09.21 - 14:33
Цитата:
Не, от этой лишней опции есть Тауелсиздик
drakon:
Подумал... поэтому выстрелил. А что? Думать,есть чем?.
Подумал... поэтому выстрелил. А что? Думать,есть чем?.
Не, от этой лишней опции есть Тауелсиздик
«Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу сотрудника департамента полиции, обвиняемого в убийстве, начался в Костанае
Отправлено: 27.09.21 - 14:38
Цитата:
Подсудимый в это время находился дома по ул. Тауелсиздик
Он там жил. Теперь живёт, напротив - Тауелсиздика...
[Исправлено: drakon, 27.09.2021 - 14:39]
Подсудимый в это время находился дома по ул. Тауелсиздик
Он там жил. Теперь живёт, напротив - Тауелсиздика...
[Исправлено: drakon, 27.09.2021 - 14:39]
Re: «Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу...
Отправлено: 27.09.21 - 14:45
Цитата:
Руслан Клышев / Фото из соцсети "Одноклассники"
А цепь, золотую, на какие деньги - купил?...
Руслан Клышев / Фото из соцсети "Одноклассники"
А цепь, золотую, на какие деньги - купил?...
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 37
Re: «Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу...
Отправлено: 27.09.21 - 14:50
Цитата:
Прям смакуете тему, какое удовольствие Вам доставляет наверное эта новость.
drakon:
А цепь, золотую, на какие деньги - купил?...
А цепь, золотую, на какие деньги - купил?...
Прям смакуете тему, какое удовольствие Вам доставляет наверное эта новость.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 208
Re: «Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу...
Отправлено: 27.09.21 - 15:20
Цитата:
Цитата:
Ты уверен, что подсудимый казах?
Скорее ромал, как они себя называют, судя по цепи на шее, обидах за оскорбления, и привычке сразу хвататься за оружие.
abaika95:
Цитата:
Казах обиделся на Казаха за то что тот, оскорбил лиц цыганской национальности..
Ты уверен, что подсудимый казах?
Скорее ромал, как они себя называют, судя по цепи на шее, обидах за оскорбления, и привычке сразу хвататься за оружие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10155
Re: «Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу...
Отправлено: 28.09.21 - 10:46
Цитата:
На фото Клышев который и оскорблял лиц цыганской национальности
serg kost:
Ты уверен, что подсудимый казах? Скорее ромал, как они себя называют, судя по цепи на шее, обидах за оскорбления, и привычке сразу хвататься за оружие
Ты уверен, что подсудимый казах? Скорее ромал, как они себя называют, судя по цепи на шее, обидах за оскорбления, и привычке сразу хвататься за оружие
На фото Клышев который и оскорблял лиц цыганской национальности
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 208
«Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу сотрудника департамента полиции, обвиняемого в убийстве, начался в Костанае
Отправлено: 28.09.21 - 11:30
Убийца и жертва были одноклассниками.
Возможно, что оттуда тянутся корни конфликта между ними.
Возможно, что оттуда тянутся корни конфликта между ними.
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