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111:

Я тебя немного не понял.. Завтра перечитаю как то..

111:

Мы должны понимать друг друга во всем 50 на 50..

111:

Она моя половина, не общества..

111:

Ты о своей жене думаешь так, что она для общества?

Цитата:Я наверно немного не рассчитал.Какой литр пошёл?Цитата:Завтра еще раз перечитаешь. На свежую голову.Цитата:Паранжу купи!Цитата:Я о своей жене высокого мнения. Без сарказма. И да, она высококлассный специалист. И в чем у тебя вопрос?