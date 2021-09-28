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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8078
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:27
Цитата:
Зачем сносить,зеркало в лифте-это отличная идея,мне кажется женская половина вообще должна быть в восторге.Их же хлебом не корми дай в зеркало посмотреться.
111:
Не понравится зеркало, пусть снесут..
Не понравится зеркало, пусть снесут..
Зачем сносить,зеркало в лифте-это отличная идея,мне кажется женская половина вообще должна быть в восторге.Их же хлебом не корми дай в зеркало посмотреться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7811
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:27
Из той же статьи: - //По информации ассоциации, 6000 из 19 000 лифтов в Казахстане требуют капитальной модернизации. Светлана Романовская подчёркивает, что никто бесплатно менять старые лифты не будет – все расходы только за счёт самих жильцов многоэтажек. Установка одного лифта обходится минимум в 6 млн тенге.//
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:27
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 671
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:28
Цитата:
Я понял.
Твоя -наполовину-мужык!?
А ты-наполовину-баба?
Цитата:
Очень сильно надеюсь, что она- лучшая половина вашей ячейки общества!
111:
У нас все 50 на 50..
У нас все 50 на 50..
Я понял.
Твоя -наполовину-мужык!?
А ты-наполовину-баба?
Цитата:
111:
Моя то верующая крещеная..
Моя то верующая крещеная..
Очень сильно надеюсь, что она- лучшая половина вашей ячейки общества!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:29
Цитата:
Я тебя немного не понял..
Завтра перечитаю как то..
Монгол Шуудан:
есть, пока ты не повесил в лифте часы и зеркало в лифте, у вас все на всех немного накакивали? А как только ты повесил, то теперь, ты можешь некакить? А остальные-обязаны?
есть, пока ты не повесил в лифте часы и зеркало в лифте, у вас все на всех немного накакивали? А как только ты повесил, то теперь, ты можешь некакить? А остальные-обязаны?
Я тебя немного не понял..
Завтра перечитаю как то..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:31
Цитата:
Речь шла о вероисповедании и как относиться при этом друг к другу..
Мы должны понимать друг друга во всем 50 на 50..
Без этого куда, друг друга мочить предлагаешь?
Монгол Шуудан:
Твоя -наполовину-мужык!? А ты-наполовину-баба?
Твоя -наполовину-мужык!? А ты-наполовину-баба?
Речь шла о вероисповедании и как относиться при этом друг к другу..
Мы должны понимать друг друга во всем 50 на 50..
Без этого куда, друг друга мочить предлагаешь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:32
Цитата:
Спасибо, они в вацапе, где мы соседи, да, только довольны..
Добринцофф:
Их же хлебом не корми дай в зеркало посмотреться.
Их же хлебом не корми дай в зеркало посмотреться.
Спасибо, они в вацапе, где мы соседи, да, только довольны..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:34
Цитата:
Она моя половина, не общества..
Ты о своей жене думаешь так, что она для общества?
У меня нет..
Она только моя и нашего ребенка.
Общество как нибудь обойдется без нее..
Монгол Шуудан:
Очень сильно надеюсь, что она- лучшая половина вашей ячейки общества!
Очень сильно надеюсь, что она- лучшая половина вашей ячейки общества!
Она моя половина, не общества..
Ты о своей жене думаешь так, что она для общества?
У меня нет..
Она только моя и нашего ребенка.
Общество как нибудь обойдется без нее..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:35
И почему некоторые человеки такие злые?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:40
За сим откланиваюсь.
Знаю, вас не переделать как и меня, а потому, напившись пива и нахлебавшись этого, как его там, супа, лапши не домашней из шужука с конины, прошу изволить вас от моего временного присутствия тут..
Пойду принимать сончас, пока Боги благотворствуют этому и охраняют меня от какого либо вмешательства со стороны иных сил..
Знаю, вас не переделать как и меня, а потому, напившись пива и нахлебавшись этого, как его там, супа, лапши не домашней из шужука с конины, прошу изволить вас от моего временного присутствия тут..
Пойду принимать сончас, пока Боги благотворствуют этому и охраняют меня от какого либо вмешательства со стороны иных сил..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 671
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:44
Цитата:
Я наверно немного не рассчитал.
Какой литр пошёл?
Цитата:
Завтра еще раз перечитаешь. На свежую голову.
Цитата:
Паранжу купи!
Цитата:
Я о своей жене высокого мнения. Без сарказма. И да, она высококлассный специалист. И в чем у тебя вопрос?
111:
Я тебя немного не понял.. Завтра перечитаю как то..
Я тебя немного не понял.. Завтра перечитаю как то..
Я наверно немного не рассчитал.
Какой литр пошёл?
Цитата:
111:
Мы должны понимать друг друга во всем 50 на 50..
Мы должны понимать друг друга во всем 50 на 50..
Завтра еще раз перечитаешь. На свежую голову.
Цитата:
111:
Она моя половина, не общества..
Она моя половина, не общества..
Паранжу купи!
Цитата:
111:
Ты о своей жене думаешь так, что она для общества?
Ты о своей жене думаешь так, что она для общества?
Я о своей жене высокого мнения. Без сарказма. И да, она высококлассный специалист. И в чем у тебя вопрос?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:46
Футзал ,минифутбол ,чемпионат мира ,Казахстан - Иран ,___3-2. Казахстан в 1/2 финала будуть играть с Португалией.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 671
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:46
Цитата:
Я так понял, что под угрозой применения тяжёлой артиллерии в виде чугунной сковородки, курей сегодня -не будет...
111:
За сим откланиваюсь.
За сим откланиваюсь.
Я так понял, что под угрозой применения тяжёлой артиллерии в виде чугунной сковородки, курей сегодня -не будет...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12384
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:56
Цитата:
На это я уже давно не рассчитываю, потерял надежду ))
Монгол Шуудан:
Сформулируй связно.
Сформулируй связно.
На это я уже давно не рассчитываю, потерял надежду ))
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