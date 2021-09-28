Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+3°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • В-СВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 617 из 617«1...615616617
Ответить Новый топик
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8078
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:27
#9241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не понравится зеркало, пусть снесут..

Зачем сносить,зеркало в лифте-это отличная идея,мне кажется женская половина вообще должна быть в восторге.Их же хлебом не корми дай в зеркало посмотреться.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7811
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:27
#9242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из той же статьи: - //По информации ассоциации, 6000 из 19 000 лифтов в Казахстане требуют капитальной модернизации. Светлана Романовская подчёркивает, что никто бесплатно менять старые лифты не будет – все расходы только за счёт самих жильцов многоэтажек. Установка одного лифта обходится минимум в 6 млн тенге.// ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:27
#9243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, наш Готем..
Он такой разный..

Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
671
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:28
#9244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У нас все 50 на 50..

Я понял.
Твоя -наполовину-мужык!?
А ты-наполовину-баба?
Цитата:
111:
Моя то верующая крещеная..

Очень сильно надеюсь, что она- лучшая половина вашей ячейки общества!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:29
#9245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
есть, пока ты не повесил в лифте часы и зеркало в лифте, у вас все на всех немного накакивали? А как только ты повесил, то теперь, ты можешь некакить? А остальные-обязаны?

Я тебя немного не понял..
Завтра перечитаю как то..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:31
#9246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Твоя -наполовину-мужык!? А ты-наполовину-баба?

Речь шла о вероисповедании и как относиться при этом друг к другу..
Мы должны понимать друг друга во всем 50 на 50..
Без этого куда, друг друга мочить предлагаешь?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:32
#9247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Их же хлебом не корми дай в зеркало посмотреться.

Спасибо, они в вацапе, где мы соседи, да, только довольны..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:34
#9248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Очень сильно надеюсь, что она- лучшая половина вашей ячейки общества!

Она моя половина, не общества..
Ты о своей жене думаешь так, что она для общества?
У меня нет..
Она только моя и нашего ребенка.
Общество как нибудь обойдется без нее..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:35
#9249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И почему некоторые человеки такие злые?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:40
#9250
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За сим откланиваюсь.
Знаю, вас не переделать как и меня, а потому, напившись пива и нахлебавшись этого, как его там, супа, лапши не домашней из шужука с конины, прошу изволить вас от моего временного присутствия тут..
Пойду принимать сончас, пока Боги благотворствуют этому и охраняют меня от какого либо вмешательства со стороны иных сил..
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
671
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:44
#9251
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я тебя немного не понял.. Завтра перечитаю как то..

Я наверно немного не рассчитал.
Какой литр пошёл?
Цитата:
111:
Мы должны понимать друг друга во всем 50 на 50..

Завтра еще раз перечитаешь. На свежую голову.
Цитата:
111:
Она моя половина, не общества..

Паранжу купи!
Цитата:
111:
Ты о своей жене думаешь так, что она для общества?

Я о своей жене высокого мнения. Без сарказма. И да, она высококлассный специалист. И в чем у тебя вопрос?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:46
#9252
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футзал ,минифутбол ,чемпионат мира ,Казахстан - Иран ,___3-2. Казахстан в 1/2 финала будуть играть с Португалией.
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
671
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:46
#9253
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
За сим откланиваюсь.

Я так понял, что под угрозой применения тяжёлой артиллерии в виде чугунной сковородки, курей сегодня -не будет...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12384
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.09.21 - 00:56
#9254
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Сформулируй связно.

На это я уже давно не рассчитываю, потерял надежду ))
Профайл
Страница 617 из 617«1...615616617
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS