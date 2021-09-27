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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 663
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:21
Цитата:
Тогда проще носить с собой карманное зеркало. Вдруг тебе захочется лицезреть свой бодун вне лифта. Или у тебя это желание возникает только в лифте?
Цитата:
Ну ты прям хитрее одесского раввина. У тебя все соседи бухают, и мечтают себя видеть после будуна, в лифте?
И ты ихние мысли уловил и претворил.
У них дома зеркал нету?
111:
Это больше для себя, смотреть на себя после бодуна..
Это больше для себя, смотреть на себя после бодуна..
Тогда проще носить с собой карманное зеркало. Вдруг тебе захочется лицезреть свой бодун вне лифта. Или у тебя это желание возникает только в лифте?
Цитата:
111:
Ну и во вторых для всех..
Ну и во вторых для всех..
Ну ты прям хитрее одесского раввина. У тебя все соседи бухают, и мечтают себя видеть после будуна, в лифте?
И ты ихние мысли уловил и претворил.
У них дома зеркал нету?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:21
Цитата:
Грань толстая. Не пытаюсь.
111:
Там очень тонкая грань, ты пытаешься языковые темы перевести на нац..
Там очень тонкая грань, ты пытаешься языковые темы перевести на нац..
Грань толстая. Не пытаюсь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:22
Цитата:
Только ему это не говорите - обидится ))
111:
а для этого ты и выдумал абайку
а для этого ты и выдумал абайку
Только ему это не говорите - обидится ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:24
Цитата:
Кто это говорит? Какая администрация?
111:
А потом говорит, что администрация его выдумала..
А потом говорит, что администрация его выдумала..
Кто это говорит? Какая администрация?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 663
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:25
Дон Марике, у тебя есть собеседник. Как то нечестно вдвоём, на полторашку. Так что обсуждайте.
Я посмотрю со стороны.
Я посмотрю со стороны.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:31
Цитата:
Привет. Ты пол перестилать будешь??Добавляю для непонятливых -- В квартире.
[Исправлено: Гога, 27.09.2021 - 20:41]
111:
Привет. Ты пол перестилать будешь??Добавляю для непонятливых -- В квартире.
[Исправлено: Гога, 27.09.2021 - 20:41]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:36
Цитата:
В лифте?...
Гога:
Привет. Ты пол перестилать будешь??
Привет. Ты пол перестилать будешь??
В лифте?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:38
Цитата:
Монгол Шуудан:---- Почему всегда должны быть причины?? Может просто захотелось и всё?
Ты же мужык! накрена присандолил зеркало в лифте!?
Ты же мужык! накрена присандолил зеркало в лифте!?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:40
Цитата:
--- У тебЯ тоже есть лифт ?? В подвал.
drakon:
--- У тебЯ тоже есть лифт ?? В подвал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:41
Цитата:
Ну на своей собственной жилплощади по идее можно. И то не все. Завтра кому-то захочется ковры на стену в лифте, и что тогда?
Гога:
Может просто захотелось и всё?
Может просто захотелось и всё?
Ну на своей собственной жилплощади по идее можно. И то не все. Завтра кому-то захочется ковры на стену в лифте, и что тогда?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:42
Цитата:
Ты хочешь сказать что проще убирать мусор только за собой, остальной пусть валяется вокруг?
Второе да, мы все за каждого и каждый за всех.
Тебя что то у нас во дворе не устраивает?
Монгол Шуудан:
Тогда проще носить с собой карманное зеркало. Вдру
Тогда проще носить с собой карманное зеркало. Вдру
Ты хочешь сказать что проще убирать мусор только за собой, остальной пусть валяется вокруг?
Второе да, мы все за каждого и каждый за всех.
Тебя что то у нас во дворе не устраивает?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:43
Цитата:
Пешком хожу в подвал и на чердак...
Гога:
- У тебЯ тоже есть лифт ?? В подвал.
- У тебЯ тоже есть лифт ?? В подвал.
Пешком хожу в подвал и на чердак...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:43
Цитата:
--- А лучше сразу биотуалет.
maxsaf:
ковры
ковры
--- А лучше сразу биотуалет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:43
Цитата:
Ты объясни это тем, кто потом убивает друг друга, из этой якобы Толстой грани..
Ее невозможно нащупать порой, и ты тут ну как бы мягко сказать, не профессионал..
maxsaf:
Грань толстая. Не
Грань толстая. Не
Ты объясни это тем, кто потом убивает друг друга, из этой якобы Толстой грани..
Ее невозможно нащупать порой, и ты тут ну как бы мягко сказать, не профессионал..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:45
Цитата:
Ты и жалуешься..
Нет?
Ты жалуешся, чтоб обелить себя Хорошего..
maxsaf:
Кто это говорит? Какая администрация
Кто это говорит? Какая администрация
Ты и жалуешься..
Нет?
Ты жалуешся, чтоб обелить себя Хорошего..
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