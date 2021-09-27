Отправлено: - 23:21

111:

Это больше для себя, смотреть на себя после бодуна..

111:

Ну и во вторых для всех..

Цитата:Тогда проще носить с собой карманное зеркало. Вдруг тебе захочется лицезреть свой бодун вне лифта. Или у тебя это желание возникает только в лифте?Цитата:Ну ты прям хитрее одесского раввина. У тебя все соседи бухают, и мечтают себя видеть после будуна, в лифте?И ты ихние мысли уловил и претворил.У них дома зеркал нету?