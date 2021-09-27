Отправлено: - 23:41

ПолиграфЪ Боярышников:

Автор этих строк в здравом уме? Или продвигает не продвигаемое? При совке под давлением никто не читал это дерьмо, а сейчас подавно!

Цитата:Дайте-ка угадаю!Ваша настольная книга- "Самоучитель рецептов по психиатрии и советов по фэн-шую"?С рекламным слоганом- вам не нужно покупать все по отдельности! Теперь все- в одном флаконе!