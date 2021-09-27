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≡ Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42461
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 16:13
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Перечислим список востребованных произведений, с которыми стоит хотя бы ознакомиться. Часть из них их можно прочитать на сайте <noindex><div style="word-wrap:break-word;max-width:250px;">https://adebiportal.kz/kz/news</div></noindex>, а другие вы без труда найдете в библиотеке или на прилавках магазинов своего города.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
37
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 22:46
#15
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Дюма
Верн
Беляев
Скотт
Джек Лондон
Азимов
Бредбери
Лукьянов
Дикенсон
Сенкевич
Агата Кристи
....
Профайл
Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
663
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 23:41
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Автор этих строк в здравом уме? Или продвигает не продвигаемое? При совке под давлением никто не читал это дерьмо, а сейчас подавно!

Дайте-ка угадаю!
Ваша настольная книга- "Самоучитель рецептов по психиатрии и советов по фэн-шую"?
С рекламным слоганом- вам не нужно покупать все по отдельности! Теперь все- в одном флаконе!
Профайл
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