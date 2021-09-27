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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
663
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:21
#9196
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Цитата:
111:
Это больше для себя, смотреть на себя после бодуна..

Тогда проще носить с собой карманное зеркало. Вдруг тебе захочется лицезреть свой бодун вне лифта. Или у тебя это желание возникает только в лифте?
Цитата:
111:
Ну и во вторых для всех..

Ну ты прям хитрее одесского раввина. У тебя все соседи бухают, и мечтают себя видеть после будуна, в лифте?
И ты ихние мысли уловил и претворил.
У них дома зеркал нету?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:21
#9197
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Цитата:
111:
Там очень тонкая грань, ты пытаешься языковые темы перевести на нац..

Грань толстая. Не пытаюсь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:22
#9198
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Цитата:
111:
а для этого ты и выдумал абайку

Только ему это не говорите - обидится ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:24
#9199
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Цитата:
111:
А потом говорит, что администрация его выдумала..

Кто это говорит? Какая администрация?
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
663
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:25
#9200
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Дон Марике, у тебя есть собеседник. Как то нечестно вдвоём, на полторашку. Так что обсуждайте.
Я посмотрю со стороны.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:31
#9201
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Цитата:
111:

Привет. Ты пол перестилать будешь??Добавляю для непонятливых -- В квартире.

[Исправлено: Гога, 27.09.2021 - 20:41]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:36
#9202
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Цитата:
Гога:
Привет. Ты пол перестилать будешь??

В лифте?... :lol: ;-) :oops:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:38
#9203
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Ты же мужык! накрена присандолил зеркало в лифте!?
---- Почему всегда должны быть причины?? Может просто захотелось и всё?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:40
#9204
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Цитата:
drakon:

--- У тебЯ тоже есть лифт ?? В подвал.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:41
#9205
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Цитата:
Гога:
Может просто захотелось и всё?

Ну на своей собственной жилплощади по идее можно. И то не все. Завтра кому-то захочется ковры на стену в лифте, и что тогда?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2795
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:42
#9206
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Тогда проще носить с собой карманное зеркало. Вдру

Ты хочешь сказать что проще убирать мусор только за собой, остальной пусть валяется вокруг?
Второе да, мы все за каждого и каждый за всех.
Тебя что то у нас во дворе не устраивает?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:43
#9207
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Цитата:
Гога:
- У тебЯ тоже есть лифт ?? В подвал.

Пешком хожу в подвал и на чердак... :lol: ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:43
#9208
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Цитата:
maxsaf:
ковры

--- А лучше сразу биотуалет. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2795
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:43
#9209
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Цитата:
maxsaf:
Грань толстая. Не

Ты объясни это тем, кто потом убивает друг друга, из этой якобы Толстой грани..
Ее невозможно нащупать порой, и ты тут ну как бы мягко сказать, не профессионал..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2795
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 23:45
#9210
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Цитата:
maxsaf:
Кто это говорит? Какая администрация

Ты и жалуешься..
Нет?
Ты жалуешся, чтоб обелить себя Хорошего..
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