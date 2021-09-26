Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+2°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • В-СВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 405 из 405«1...403404405
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 16:47
#6061
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Что б Европа вся загнулась ! От газа

Виталик, а что с Газом - не так?... :oops: :-P
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 18:21
#6062
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После голосования, поехали на речку, мимо сада.

Сад - яблочный. Яблоки уже - поспели... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 18:43
#6063
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турки уже, работают, не покладая - рук.

Местные, тут работать не будут... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7809
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 18:45
#6064
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Турки уже, работают

Да они там тырят что то :-o :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 18:48
#6065
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да они там тырят что то :-o :lol:

Это трактор, прицепы с ящиками - тащит.
Столько не - стыришь... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7809
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 18:51
#6066
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Столько не - стыришь...

Так воскресенье же. ;-) даже магазины не работают.
Точно тырят, ну или хозяева.
Да и негоже по плантациям шарахаться, гони их на выборы. :lol:

[Исправлено: elektron, 26.09.2021 - 13:52]
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 19:03
#6067
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и доехали, до реки Эльба.Это ВРФ Stelle.

Порт, располагается на нашей территории... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 19:25
#6068
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это, на Барже, танки повезли в Гамбург.

Так, для - обороны.Алекса, возьмё командиром.
он же у нас - танкист... :lol: ;-) :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 19:38
#6069
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мирный народ, гуляет, возле речки.В деревне.

И никакие абайки нам не - страшны... :lol: :oops: :-o
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 23:36
#6070
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на реке, продолжаются - гонки.

Боевых кораблей... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.09.21 - 12:29
#6071
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, в субботу, купил Спагетти, Итальянские.

Просроченные, но ещё кушать - можно.
Чуть- чуть, почернели. Сегодня на обед... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2795
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.09.21 - 13:03
#6072
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот тоже взял..

Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.09.21 - 18:02
#6073
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сварил себе на обед спагетти.

Ничё, съел. Пока - жив... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 27.09.2021 - 18:03]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2795
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.09.21 - 19:08
#6074
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ничё, съел.

Тебе жареную колбасу же нельзя..
Я ее ем, но только если с пивом, тогда можно..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.09.21 - 23:38
#6075
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Тебе жареную колбасу же нельзя..

Пиво - нельзя. Колбасу - можно... :lol: :oops:
Профайл
Страница 405 из 405«1...403404405
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: 111, drakon, maxsaf, Монгол Шуудан, Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS